確診肺癌後怎麼辦？拆解全面檢查與精準治療關鍵

第二步：生物標記檢測，為精準治療提供依據 除了影像掃描，肺癌診斷後通常亦會安排抽取組織作病理化驗，以分辨肺癌類型，並進一步進行生物標記檢測1。這一步對治療方向十分關鍵，因為只有了解腫瘤的分子特徵，才有機會做到更針對性的治療。 如果說影像掃描的作用是「看清敵人在哪裡」，那麼生物標記檢測的作用，就是進一步了解腫瘤特性，找出更適合的治療策略。

肺癌確診後常見檢查

生物標記檢測可協助找出腫瘤是否帶有 EGFR、ALK、ROS1 等驅動基因變異，讓醫生評估病人是否適合使用相應的標靶治療，更精準地控制病情。同時，醫生亦可能評估與免疫治療相關的 PD-L1 指標，以判斷病人是否適合接受免疫治療。1

做足檢查，才能制訂合適治療方案 面對癌症，不少人都希望盡快開始治療，但太早下決定未必一定最理想。節目提醒，在未完成全面檢查之前，不宜急於決定治療方案，因為只有清楚掌握腫瘤類型、分期及分子特徵，才更有可能制訂出切合個人情況的治療計劃。

晚期不等於沒有出路 早期肺癌的治癒機會一般相對較高，除了手術外，部分病人亦可能按個別情況配合適當的輔助治療，以減低復發風險2。 至於晚期肺癌，隨著醫學發展，亦不再等同完全沒有希望。現時部分病人可透過標靶治療、免疫治療或其他藥物治療方案，讓病情得到較長時間控制，並維持生活質素2。 治療肺癌並不是病人一個人的戰鬥，而是需要整個醫療團隊共同協作。無論屬於早期還是晚期，及早了解病情、完成適當檢查，並與醫護團隊充分溝通，都是尋找合適治療方向的重要一步。

如有任何關於您的治療的疑問，請向您的醫生或藥劑師查詢。 香港防癌會

www.hkacs.org.hk 以上資訊由阿斯利康全力支持。 HK-12964 (05/2026) 參考資料： 1. American Cancer Society - How is Lung Cancer Diagnosed? Updated May 30, 2023. Accessed May 7, 2026.

https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html 2. National Cancer Institute - Non-Small Cell Lung Cancer Treatment. Updated May 16, 2025. Accessed May 7, 2026.

https://www.cancer.gov/types/lung/patient/non-small-cell-lung-treatment-pdq