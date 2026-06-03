確診肺癌後怎麼辦？拆解全面檢查與精準治療關鍵

當聽到「確診肺癌」四個字，很多病人和家屬腦海都可能瞬間一片空白，只剩下一個問題：「還能醫治嗎？」
香港防癌會《醫生守護戰：呼吸之巔–決戰肺癌》下集提到，確診後真正需要問的，是另一條更重要的問題：「下一步應該做甚麼檢查？」治療肺癌並不是愈快下決定愈好，而是要先完成完整檢查，了解病情全貌，才能制定合適的治療方向。
第一步：影像掃描，掌握腫瘤情況
影像掃描是評估肺癌的重要一環，例如胸部CT或PET-CT，有助更清楚了解腫瘤的位置、大小，以及是否已擴散至淋巴結或其他器官。若醫生懷疑癌細胞可能擴散至腦部，亦可能安排進一步進行腦部MRI檢查1。這些結果會直接影響癌症分期，並為後續個人化治療方案奠定基礎。
第二步：生物標記檢測，為精準治療提供依據
除了影像掃描，肺癌診斷後通常亦會安排抽取組織作病理化驗，以分辨肺癌類型，並進一步進行生物標記檢測1。這一步對治療方向十分關鍵，因為只有了解腫瘤的分子特徵，才有機會做到更針對性的治療。
如果說影像掃描的作用是「看清敵人在哪裡」，那麼生物標記檢測的作用，就是進一步了解腫瘤特性，找出更適合的治療策略。
生物標記檢測可協助找出腫瘤是否帶有 EGFR、ALK、ROS1 等驅動基因變異，讓醫生評估病人是否適合使用相應的標靶治療，更精準地控制病情。同時，醫生亦可能評估與免疫治療相關的 PD-L1 指標，以判斷病人是否適合接受免疫治療。1
做足檢查，才能制訂合適治療方案
面對癌症，不少人都希望盡快開始治療，但太早下決定未必一定最理想。節目提醒，在未完成全面檢查之前，不宜急於決定治療方案，因為只有清楚掌握腫瘤類型、分期及分子特徵，才更有可能制訂出切合個人情況的治療計劃。
晚期不等於沒有出路
早期肺癌的治癒機會一般相對較高，除了手術外，部分病人亦可能按個別情況配合適當的輔助治療，以減低復發風險2。
至於晚期肺癌，隨著醫學發展，亦不再等同完全沒有希望。現時部分病人可透過標靶治療、免疫治療或其他藥物治療方案，讓病情得到較長時間控制，並維持生活質素2。
治療肺癌並不是病人一個人的戰鬥，而是需要整個醫療團隊共同協作。無論屬於早期還是晚期，及早了解病情、完成適當檢查，並與醫護團隊充分溝通，都是尋找合適治療方向的重要一步。
如有任何關於您的治療的疑問，請向您的醫生或藥劑師查詢。
香港防癌會
www.hkacs.org.hk
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HK-12964 (05/2026)
參考資料：
1. American Cancer Society - How is Lung Cancer Diagnosed? Updated May 30, 2023. Accessed May 7, 2026.
https://www.cancer.org/cancer/types/lung-cancer/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html
2. National Cancer Institute - Non-Small Cell Lung Cancer Treatment. Updated May 16, 2025. Accessed May 7, 2026.
https://www.cancer.gov/types/lung/patient/non-small-cell-lung-treatment-pdq