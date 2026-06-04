第三代減肥針更有效減脂兼失肌

研究顯示，在二型糖尿病患者中，使用retatrutide治療36周後，可使總脂肪質量顯著減少(最高達26.1%)，效果明顯優於安慰劑和dulaglutide 1.5 mg。雖然也會伴隨一定程度的瘦組織減少，但瘦組織損失佔總體重損失的比例與現有其他減重治療相當，並未出現不成比例的肌肉流失。

說過了，第一及第二代的減肥針，減重同時導致肌肉流失，比例上跟其他傳統透過節食減重分別不大。更有最新研究顯示，肥胖患者在使用GLP-1藥物後，體組成改善，未對肌力產生負面影響。然而，健康的做法，始終是正確使用須醫生處方藥物，同時配合充足的蛋白質攝取和適當的運動。不喜歡做運動的朋友，卻始終希望有藥物可取代做運動嗎？從第一代減肥針是以GLP-1(類升糖素胜肽-1)作為核心技術，到第二代是結合了GLP-1和GIP(葡萄糖依賴性促胰島素多肽) 的「雙重受體促效劑」，減重都是減脂兼失肌。到了仍未正式推出市場的第三代減肥針，適度加入了胰高血糖素(Glucagon)這所謂人體的「升糖激素」，可增加能量消耗、促進脂肪分解，機制上有望减少肌肉流失比例。一項名為《Effects of retatrutide on body composition in people with type 2 diabetes: a substudy of a phase 2, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, randomised trial》的研究卻發現：