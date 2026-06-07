中西醫跨專業復康治療 陪伴患者重返生活軌道

隨著香港人口老化加劇，中風、慢性疾病及長期痛症患者日益增加，復康已不再只是出院前後的一段短暫安排，而是關乎患者能否重投生活的課題。患者離開醫院後，身體功能仍尚未恢復。然而，痛楚、行動不便和情緒低落接踵而來。公營復康服務輪候需時，私人治療費用又非一般家庭容易負擔。患者無奈地只能在等待、停頓與退化之間徘徊，難以重回原來的生命軌道。 有見及此，基督教靈實協會自2017年起推行「中西醫復康治療計劃」，由中醫師、物理治療師及職業治療師等跨專業團隊互補合作。計劃融合中西醫學精粹，揉合如針灸、推拿、肌力訓練等方法紓緩痛症、改善身體功能。再者，團隊之間緊密溝通，按患者進度調整方案。計劃並非單次治療，而是一段持續同行的復康旅程，協助他們一步一步重建活動能力與自主尊嚴。

復康前行的動力 團隊也深切關顧患者情緒，治療室內的氣氛融洽，全面實踐「醫人又醫心」的理念。長期痛症容易令人失去方向，甚至與社區逐漸疏離。因此，團隊在診治以外，亦重視情緒及靈性關懷，中醫和治療師透過耐心聆聽、鼓勵和陪伴，撫平患者的不安，讓他們在漫長復康路上仍能看見盼望。 曾任地盤工人的姚先生，因長年勞損導致腳踝軟組織壞死。即使接受手術，長期痛症仍令他無法重返工作，家庭經濟壓力落在太太身上，他亦因行動受限而減少外出，生活圈子愈縮愈小。經社工轉介後，他參加了「中西醫全方位復康治療」計劃。姚先生的痛楚逐漸紓緩，活動能力慢慢改善，由最初幾乎足不出戶，到後來能獨自到樓下公園散步，這對他而言，卻是重新走向社區的開始。