膀胱結石 前列腺肥大及痛風患者是高危族？

說到尿路結石，除了較普遍的腎結石及輸尿管結石之外，還有膀胱結石。臨床上，患上膀光結石，也會出現排尿異常的症狀，一般男患者比女的多，尤其前列腺肥大情況較嚴重的年長男士及痛風患者更屬高危。

膀胱結石可分為原發性和繼發性。原發性膀胱結石主要成因：一是排尿不清，二是膀胱出口長期遭阻塞並積存了尿液，加上尿液濃度較高，於是隨日子就會結成石。至於繼發性膀胱結石，主要因腎石及輸尿管的結石跌落膀胱所致。

由於膀胱內的結石，質感硬如石頭，故會令患者出現小腹痛、尿道赤痛、排尿困難及尿頻等問題，部分人更會出現尿道發炎及小便帶血等較嚴重的症狀。