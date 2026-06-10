膀胱結石 前列腺肥大及痛風患者是高危族？

說到尿路結石，除了較普遍的腎結石及輸尿管結石之外，還有膀胱結石。臨床上，患上膀光結石，也會出現排尿異常的症狀，一般男患者比女的多，尤其前列腺肥大情況較嚴重的年長男士及痛風患者更屬高危。
膀胱結石可分為原發性和繼發性。原發性膀胱結石主要成因：一是排尿不清，二是膀胱出口長期遭阻塞並積存了尿液，加上尿液濃度較高，於是隨日子就會結成石。至於繼發性膀胱結石，主要因腎石及輸尿管的結石跌落膀胱所致。
由於膀胱內的結石，質感硬如石頭，故會令患者出現小腹痛、尿道赤痛、排尿困難及尿頻等問題，部分人更會出現尿道發炎及小便帶血等較嚴重的症狀。
那為甚麼膀胱結石會跟前列腺肥大扯上關係？原來逾八成臨床個案都是因膀胱出口阻塞致病。而膀胱出口阻塞又大多源於前列腺肥大(良性前列腺增生)隨年長惡化至壓著膀胱，令膀胱口受堵塞所造成。因此有前列腺肥大的男長者，如懷疑有以上不適症狀，應盡快求醫。
至於膀胱結石跟痛風又是甚麼原因有關？這要從當中的結石說起。膀胱內的結石主要分兩類：最常見的一類是由重複性尿管發炎引起的磷酸銨鎂結石，而另一類則是由尿酸引起的尿酸結石。由於痛風人士尿酸高，於是也較容易增加膀胱或尿路內出現尿酸結石的風險。
本地膀胱結石患者，一般結石由幾毫米至3、4厘米不等，惟如不及早求醫確診，隨歲月有可能變大到塞滿整個膀胱。
現時治療膀胱結石主要是做手術。結石較小的患者可接受內窺鏡手術，方法是從尿道放入內窺鏡把結石擊碎再取出，患者身上不會有任何傷口。結石較大的患者則需要接受傳統開放式手術，在下腹位置開刀，打開膀胱來取石。
若發現膀胱結石患者兼有前列腺肥大，則無論做以上任何一種手術，均建議在同一個手術中一併治理。
作者為香港港安醫院—荃灣泌尿外科顧問醫生王明晧