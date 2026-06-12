乳癌康復後最怕復發？從情緒到飲食的中醫調養指南(下)

乳癌治療結束後，許多人最擔心的就是復發問題。此時身體需要時間恢復，中醫重視透過日常調養來增強正氣、調理體質，飲食正是其中一個既簡單又重要的方式。適當的飲食有助維持脾胃運化功能，為身體提供充足氣血。康復期的飲食重點不在「大補」，而在「健脾」——著重均衡、適量與持之以恆。
上一篇文章我們談了情緒管理與肝鬱氣滯的關係，這篇將從日常飲食切入，分享實用又易行的中醫飲食原則。
飲食與健脾
有些癌症康復者在飲食上會走入極端：要麼過度進補，要麼過度忌口。中醫講求「中庸之道」，強調根據體質選擇合適和適量的食物。
中醫認為脾胃為「後天之本」，是氣血生化之源。不少康復者在治療後會感到疲倦、胃口不佳，這多與脾虛運化無力、濕氣內停有關。若此時大量進食滋膩補品如花膠，反而可能阻礙脾胃運化，導致胃脹、氣滯、困倦，得不償失。
另一方面，忌口也不宜過度嚴苛。過分限制飲食可能導致營養不均，影響身體恢復。理想的做法是根據自身體質，循序漸進地調整飲食習慣。
三個脾虛的飲食原則
● 選擇健脾益氣食物：可在日常湯水中加入山藥、薏米、蓮子、扁豆等性平味甘的食材，有助補益脾胃、改善消化功能。若有胃脹，可加少許陳皮以行氣化濕。
● 保持均衡飲食：《黃帝內經》指出：「五穀為養，五果為助，五畜為益，五菜為充。」飲食應多樣化，既有穀類，也要配合蔬果和適量蛋白質。
● 注意忌口：避免油膩煎炸(如炸雞、肥肉)、辛辣刺激、冰飲以及過甜過膩的食物這些都會損傷脾胃、助長痰濕。
康復期需要的是維持規律作息、飲食和適量活動，以及定期跟進檢查。真正重要的，不是短時間內大補，而是長期、穩定、可持續的調養。身體就像一片需要細心耕耘的土壤，唯有持續滋養，才能讓身體狀態恢復平衡與生機。
作者為註冊中醫師任美詩