乳癌康復後最怕復發？從情緒到飲食的中醫調養指南(下)

乳癌治療結束後，許多人最擔心的就是復發問題。此時身體需要時間恢復，中醫重視透過日常調養來增強正氣、調理體質，飲食正是其中一個既簡單又重要的方式。適當的飲食有助維持脾胃運化功能，為身體提供充足氣血。康復期的飲食重點不在「大補」，而在「健脾」——著重均衡、適量與持之以恆。

上一篇文章我們談了情緒管理與肝鬱氣滯的關係，這篇將從日常飲食切入，分享實用又易行的中醫飲食原則。

飲食與健脾

有些癌症康復者在飲食上會走入極端：要麼過度進補，要麼過度忌口。中醫講求「中庸之道」，強調根據體質選擇合適和適量的食物。