香港的春夏之交總離不開潮濕與驟雨。每逢天氣轉差，總會聽到長者說「落雨關節又痛」，甚至有人自稱患有「風濕」。然而，市民口中的風濕，與醫學上的類風濕性關節炎，其實是兩回事。兩者名字相似，卻代表截然不同的概念。

在日常語言裏，「風濕」多指關節在潮濕天氣下出現痠痛、腫脹或僵硬。中醫認為這是「風、寒、濕」等外邪侵入經絡，令氣血不通，因而痛楚隨天氣變化而起伏。西醫則沒有「風濕」這個正式診斷，風濕病包含不同的情況。廣義的風濕，泛指所有與關節、肌肉、韌帶相關的痛症，包括退化、勞損等；比較嚴重的風濕病，包括免疫系統疾病，例如紅斑狼瘡、強直性脊椎炎，以及最常見的類風濕性關節炎。