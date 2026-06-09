香港的春夏之交總離不開潮濕與驟雨。每逢天氣轉差，總會聽到長者說「落雨關節又痛」，甚至有人自稱患有「風濕」。然而，市民口中的風濕，與醫學上的類風濕性關節炎，其實是兩回事。兩者名字相似，卻代表截然不同的概念。
在日常語言裏，「風濕」多指關節在潮濕天氣下出現痠痛、腫脹或僵硬。中醫認為這是「風、寒、濕」等外邪侵入經絡，令氣血不通，因而痛楚隨天氣變化而起伏。西醫則沒有「風濕」這個正式診斷，風濕病包含不同的情況。廣義的風濕，泛指所有與關節、肌肉、韌帶相關的痛症，包括退化、勞損等；比較嚴重的風濕病，包括免疫系統疾病，例如紅斑狼瘡、強直性脊椎炎，以及最常見的類風濕性關節炎。
至於「類風濕」，其實是「類風濕性關節炎」的簡稱，是一種自體免疫病，是風濕病的一種。免疫系統錯誤攻擊關節滑膜，引起持續性炎症，導致腫脹、疼痛和僵硬。雖然天氣變化會加重病徵，但不是成因，不是「凍親」或「濕氣重」造成。它的特點是對稱，例如左右手指同時腫痛；早上起床時僵硬超過半小時；痛楚持續數星期不退。若沒有及早治療，關節甚至會變形，影響日常生活。
市民如何分辨自己只是天氣相關的關節痛，還是潛在的免疫疾病？雖然不能靠自我診斷，但若關節腫脹持續兩星期以上、早上僵硬時間愈來愈長、痛楚呈對稱性，或已影響行路、握筆等功能，便應盡早求醫。醫生會安排血液檢查，例如類風濕因子及發炎指數，並配合影像檢查，例如超聲波，才能確定是否患上類風濕性關節炎。
在潮濕的香港，關節痛固然常見，但「風濕」與「類風濕」的分別卻不要混淆。若痛楚反覆、持續或伴隨腫脹，不要只歸咎於天氣，應及早找出原因。