膝關節骨刺不一定引致膝痛

在物理治療診所裡，我經常遇到膝痛患者拿著X光報告跟我說自己有膝痛是因為膝關節有骨刺。事實上，這是一個誤解。

在醫學上，「骨刺」的正確學名為骨贅(Osteophytes)。當膝關節隨著年齡增長、長期姿勢不良或過度勞損，導致關節間的軟骨逐漸磨損時，骨頭與骨頭之間的壓力和摩擦力便會增加。為了應對這種不穩定性，人體骨骼會自動在邊緣增生出額外的骨質來擴大關節的表面面積去分擔壓力，所以骨刺其實是自我保護機制的產物。

許多人將膝痛直接歸咎於骨刺，但多項國際臨床研究均指出，醫療影像所顯示的骨刺嚴重程度，與患者實際感受到的痛楚並沒有絕對的直接關係。研究顯示，大量年過五十、膝部完全沒有任何痛楚的健康受試者當中，照X光時竟然有高達三成至五成的人，其膝關節早已長有明顯的骨刺；相反，有些每天痛到舉步維艱的患者，其關節影像反而非常光滑。導致膝痛的原因多數是因為周邊肌肉過度繃緊、滑膜發炎或韌帶拉傷，其實並非源自骨刺。