及早支援少數族裔精神健康：從「等到惡化」到「現在就可以」

談少數族裔心理健康，最大落差往往不在是否需要支援，而在於是否用得著服務。本地質性研究顯示，不少人把精神困擾視為禁忌或軟弱的表現，甚至與宗教信念掛鈎；為了顧及家族名聲，往往寧願把問題留在家中，不向外求助。加上語言障礙、求職與求學壓力、微歧視、支援網絡薄弱，以及經濟困難，情緒負荷容易累積，更困難的是，他們往往要面對來自族內及社會的「雙重污名」。

除了社會標籤，服務本身的文化不敏感亦把人推得更遠。例如資訊的多語支援不足、口譯質素參差、臨床溝通欠同理心，令求助者感到說不清、被誤解。當求助成本高、體驗不佳，等到問題惡化才被動求助，便成為了常態。