及早支援少數族裔精神健康：從「等到惡化」到「現在就可以」

談少數族裔心理健康，最大落差往往不在是否需要支援，而在於是否用得著服務。本地質性研究顯示，不少人把精神困擾視為禁忌或軟弱的表現，甚至與宗教信念掛鈎；為了顧及家族名聲，往往寧願把問題留在家中，不向外求助。加上語言障礙、求職與求學壓力、微歧視、支援網絡薄弱，以及經濟困難，情緒負荷容易累積，更困難的是，他們往往要面對來自族內及社會的「雙重污名」。
除了社會標籤，服務本身的文化不敏感亦把人推得更遠。例如資訊的多語支援不足、口譯質素參差、臨床溝通欠同理心，令求助者感到說不清、被誤解。當求助成本高、體驗不佳，等到問題惡化才被動求助，便成為了常態。
然而，等待並非唯一選項。香港大學與小彬紀念基金會合作的社區隨機對照試驗顯示，針對出現輕度或以上困擾、但未接受正式治療的南亞裔人士，提供為期8至12周，以認知行為取向為基礎並經文化調適的多語言一對一輔導，較等待名單的對照組更能有效降低抑鬱、焦慮與壓力，並改善生活質素。研究亦指出，這類介入在資源運用上相當具成本效益，結論應更進取地推動相關服務。
香港應把具文化勝任能力的社區早期介入常規化，而非依賴零散的計劃支撐。從提供多語言資訊、提升口譯質素、加強前線人員的文化敏感訓練，到培育少數族裔從業員，以及在學校推行去污名教育，都應納入制度設計。少數族裔需要的服務不能一概而論，而是要為他們提供度身訂造的支援。
作者為香港大學李嘉誠醫學院護理學院助理教授孫伊南