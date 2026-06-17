鯁喉自救及救人方法 可助減低猝死風險

喉嚨有異物及剌痛的感覺持續：由於鯁骨者難以分辨自己是被魚骨刺損抑或只是插着咽喉，因此只要喉嚨有異物及剌痛的感覺持續，就必須立即去急症室求醫。因為如強忍不適而延遲治求醫，以致鯁骨情況惡化，傷者有可能出現發炎、嘔血、胸痛、上腹疼痛、吞嚥困難、發燒、頸部腫脹的症狀，如未及時入院治理，或甚會造成化膿、縱隔腔炎、主動脈食道廔管，甚至呼吸困難等的鯁骨併發症而引致命危；