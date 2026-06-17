鯁喉自救及救人方法 可助減低猝死風險

鯁喉(哽親)人士若遭食物或異物完全堵塞而數分鐘內未能緩解，可致猝死，而且即使被救回，仍可能會出現腦部缺氧後遺症，或併發嚴重肺部感染或肺功能衰竭而死亡。因此，能及時自救和得到急救都十分重要，以下一些建議方法可作參考。
鯁喉自救建議如下：
用力咳嗽，盡量把異物咳出來；
若事發時獨自一人，可以試行「桌椅背自救法」，其實就是自我施行謙烈治急救法(Heimlich Maneuver)，亦稱腹部推力(abdominal thrusts)，方法是雙手握拳放在胃部，壓向椅背最高處，用力向上壓以將異物從口中排出來；
停止進食，緊記切勿飲水，以免令異物更深入或加重堵塞氣道情況；
若是鯁魚骨，正確做法是立即吐出口中食物及咳出魚骨；
鯁魚骨也切勿狂吞白飯或灌茶水，以免令魚骨愈插愈深，另也別飲醋，因無法溶化魚骨但就有可能刺激甚或至傷害喉嚨及腸胃道黏膜。
如要為鯁喉者進行急救，按情況建議如下：
成人及兒童(仍清醒)
鼓勵咳嗽；
使用謙烈治急救法(Heimlich Maneuver)，方法是施救者站在患者背後，雙臂環抱其腰部；
一手握拳按肚臍上方及胸骨下方，另一手緊握拳頭，快速由內向上施壓直至異物排出，重覆動作最多五次，令患者吐出異物。此急救法的原理，為利用肺部餘下空氣推走鯁喉的食物。
1歲以下嬰幼兒(仍清醒)
拍背法(Backslaps/Back Blows)，即是讓嬰兒俯臥於前臂，頭低，拍打背部肩胛骨間5次；
如果嬰兒沒有呼吸，便添加胸部擠壓法(Chest Compressions)，即是翻轉嬰兒仰躺，用兩指在胸骨正下方按壓5次，與拍背法交替進行，直至吐出異物及回復呼吸。
一旦發現鯁喉者已昏迷，則須盡快對其施行人工呼吸及心外壓(CPR) ，並立即打電話召喚緊急醫療支援。
此外，亦要留意若鯁喉人士出現以下兩個情況，亦必須立即入院求醫：
喉嚨有異物及剌痛的感覺持續：由於鯁骨者難以分辨自己是被魚骨刺損抑或只是插着咽喉，因此只要喉嚨有異物及剌痛的感覺持續，就必須立即去急症室求醫。因為如強忍不適而延遲治求醫，以致鯁骨情況惡化，傷者有可能出現發炎、嘔血、胸痛、上腹疼痛、吞嚥困難、發燒、頸部腫脹的症狀，如未及時入院治理，或甚會造成化膿、縱隔腔炎、主動脈食道廔管，甚至呼吸困難等的鯁骨併發症而引致命危；
出現吸入性肺炎的症狀：因鯁喉而致吸入性肺炎，患者可在事發後數小時或數天內出現咳嗽加劇並咳出黃綠色膿痰或帶血的痰，亦會兼有喘鳴、呼吸困難和發燒、胸痛，或加上疲倦嗜睡、食慾不振等，故也要即入院求醫。
鯁喉者送院後，急症室醫生一般會檢查喉嚨及周遭位置是否能見異物，如有發現，就要用喉鏡或器械協助取出異物(過程需局部麻醉)。醫生可能安排照X光，但注意並非所有異物均可用X 光偵察得到，例如大部分魚骨、木刺或塑膠等低密度物質均不會出現X光影像。電腦掃描則可偵察出異物位置、相關併發症如瘻管、膿瘡等、或作手術前檢查。而某些情況更可能用胃鏡、支氣管鏡等內窺鏡協助移除。有傷口發炎患者或吸入性肺炎患者會給予抗生素等藥物治療。
作者為香港港安醫院—荃灣急症科顧問醫生及臨床毒理專家劉啟基醫生