睇完「Jayden之亂」笑完之後……家長要留意

「Jayden啊，mami都叫咗你put away your toy啦！Mami told you咁樣係唔correct㗎！」

最近網上大熱的「Jayden之亂」短片，我自己都好欣賞！拍得幾傳神，將好多香港家庭的日常對話還原得活靈活現。作為治療師，我一睇就笑住認到自己日常見到的場景，題材真係貼地又真實。

香港家長多數都想幫小朋友早啲接觸英文，於是好自然就中英夾雜咗落去。但當夾得太硬、太亂，就容易變成另一種問題。

其實好多人都分得出，日常自然的港式夾雜，例如「食完飯先做homework啦」，大家都覺得正常又親切。但「Jayden媽式」的就唔同了，會變成「Jayden，mami told you食埋d rice先，otherwise mummy angry喇！」這種硬夾法，好心是想小朋友多聽英文，但實際上輸入變得有啲亂。