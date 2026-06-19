睇完「Jayden之亂」笑完之後……家長要留意

「Jayden啊，mami都叫咗你put away your toy啦！Mami told you咁樣係唔correct㗎！」
最近網上大熱的「Jayden之亂」短片，我自己都好欣賞！拍得幾傳神，將好多香港家庭的日常對話還原得活靈活現。作為治療師，我一睇就笑住認到自己日常見到的場景，題材真係貼地又真實。
香港家長多數都想幫小朋友早啲接觸英文，於是好自然就中英夾雜咗落去。但當夾得太硬、太亂，就容易變成另一種問題。
其實好多人都分得出，日常自然的港式夾雜，例如「食完飯先做homework啦」，大家都覺得正常又親切。但「Jayden媽式」的就唔同了，會變成「Jayden，mami told you食埋d rice先，otherwise mummy angry喇！」這種硬夾法，好心是想小朋友多聽英文，但實際上輸入變得有啲亂。
小朋友大腦喺幼兒期特別需要清晰一致的語言輸入，先至容易建立穩固嘅表達能力。如果成日聽到呢種混亂夾雜，就容易令佢哋語言系統有啲混亂，句子結構難以完整，code mix(中英混用)情況亦會愈嚟愈嚴重。
加上好多家庭有外傭姐姐，主要用英語照顧小朋友，如果父母再用呢種生硬中英夾雜，孩子接收高質素廣東話同中文輸入的機會就會減少。結果可能出現中文基礎相對弱、表達唔夠自信等情況。
問題升小之後，在學校用標準中文或者英文表達時，就容易覺得唔自然或者卡住。
其實適度自然的中英夾雜係香港特色，唔係大問題。最關鍵係家長自己講得清唔清晰，同埋有冇足夠高質素的親子互動。
家長可以試下做得簡單啲：父母同孩子傾偈時盡量用完整廣東話，外傭就專心用簡單正確英語。想教英文，就用完整英文句子講出來，避免半中半英硬夾。每日抽半個鐘，用心陪孩子讀中文繪本、講故事、玩遊戲，呢啲時間比乜都重要。
如果發現兩三歲小朋友詞彙量少、句子簡單，或者中英混用嚴重到影響日常表達，建議及早找專業人士協助，愈早幫手效果愈好。
我好喜歡「Jayden之亂」嘅地方，就係佢用幽默方式提醒大家：大家做父母都係好用心，但有時方法可以再調校下。笑完之後，不妨試試用更自然、溫暖的方式同孩子講說話，例如：「Jayden，收好玩具先食飯，好唔好？」
孩子聽到的，就不再是一堆混亂單字，而是一句句充滿愛同清晰的引導。咁樣中英都可以平衡發展到。
各位爸媽，一齊努力啦！
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香港童協 言語治療
Ms Wincy