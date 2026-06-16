父親節將至，我們送給爸爸最好的禮物，是一聲真誠的問候，以及一份對他健康的關懷。與其相信「老了就會這樣」，不如鼓勵他開始正視前列腺健康問題，認真考慮接受相關篩查。
前列腺癌是本港男士第三位最常見癌症，單於2023年已有超過3,000宗新症。隨著男士年紀漸長，患上前列腺癌的風險亦會增加；數據顯示，每24位男士中，便有1位有機會在75歲前患上此病。如果父親或兄弟曾患前列腺癌，相關風險更會倍增。
前列腺癌的早前症狀與前列腺增生相似，患者一般會出現尿流細弱、斷斷續續、排尿不清等情況；部分男士會感到尿頻、尿急，因而誤以為只是年紀漸長的自然現象，延誤求診。至於晚期前列腺癌，則可能因癌細胞轉移而出現骨痛(常見於下脊柱、盆骨、肋骨等部位)、病理性骨折、疲勞、體重下降、食慾不振及貧血等症狀。
要初步評估前列腺癌的風險，只須透過簡單的抽血檢查，進行前列腺特異抗原(PSA)血液檢測。前列腺癌如能及早發現和治療，第一、二期患者的五年存活率可超過98%，即使屬第三期，五年存活率亦可超過97%。因此，近年多個國際醫學組織的指引均建議，50歲或以上的男士須考慮接受PSA檢測；如有家族史，則可考慮提前至45歲接受檢測。
現今診治前列腺癌的醫療技術已相當成熟。從初步篩查的PSA檢測、到透過磁力共振掃描(MRI)或精準的影像結合活檢作診斷，以至根治性的微創外科手術、放射治療、紓緩性荷爾蒙治療、化療，以及新型荷爾蒙治療等，醫生均能按病情的不同階段作出適切安排，從而改善排尿情況，提升生活質素。
或許大家常聽到長輩說：「老了就是這樣吧，不用看醫生的。」父親節將至，我們不妨留意一下︰爸爸出門時是否總在找洗手間？如廁時是否比以往更費力？其實，接受PSA檢測或諮詢醫生意見，並不代表身體「不行了」，而是為了及早掌握健康狀況，讓未來的路走得更遠、更安穩。
作者為中大醫院泌尿外科專科醫生魏浩然