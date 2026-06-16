父親節將至，我們送給爸爸最好的禮物，是一聲真誠的問候，以及一份對他健康的關懷。與其相信「老了就會這樣」，不如鼓勵他開始正視前列腺健康問題，認真考慮接受相關篩查。

前列腺癌是本港男士第三位最常見癌症，單於2023年已有超過3,000宗新症。隨著男士年紀漸長，患上前列腺癌的風險亦會增加；數據顯示，每24位男士中，便有1位有機會在75歲前患上此病。如果父親或兄弟曾患前列腺癌，相關風險更會倍增。

前列腺癌的早前症狀與前列腺增生相似，患者一般會出現尿流細弱、斷斷續續、排尿不清等情況；部分男士會感到尿頻、尿急，因而誤以為只是年紀漸長的自然現象，延誤求診。至於晚期前列腺癌，則可能因癌細胞轉移而出現骨痛(常見於下脊柱、盆骨、肋骨等部位)、病理性骨折、疲勞、體重下降、食慾不振及貧血等症狀。