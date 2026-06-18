靈實We are the Advocates系列：「醫養結合」中探索安老新模式（二之一）

在靈實的同工眼中，醫療與養老並非截然二分的東西，更像是一個互補的合作，讓困頓的生命得到更全面的關懷和照顧。我們明白對於服務使用者以及其家屬與照顧者而言，如果有一處安身之所，在長者生病時能夠提供專業及多元化的醫療支援，在他們病癒後回到院舍生活又是充滿關懷，那就最理想不過，光是想想已經感到愜意和安心。靈實同工一直致力探索安老服務的新模式，開拓服務單位在合作上的不同可能，而「醫養結合」正是我們前瞻社區安老需要時，作出的一次嘗試及提議。

香港的安老院舍普遍沒有駐院醫生，當長者身體抱恙，無奈下只能選擇在醫療機構與院舍之間往返來回。長者舟居勞頓的情景、家屬及照顧者為親人及摯愛奔波折騰，這些畫面總是觸動同工的思緒，反思這種最常見的安排是不是最合適，又是不是無可避免？ 對於服務使用者及家屬來說，院舍提供「一站式」無縫銜接，讓長者有需要時，能夠在自己熟悉的環境中直接獲得醫療援助，減少進出急症室及醫院的次數，甚至有專業人員提供意見規劃晚期照顧甚至離世安排，定能給予他們一份安心。

為此，靈實想到加強轄下胡平頤養院與司務道寧養院的合作，建立一個「姊妹院舍」的創新模式，讓服務使用者得到更全面照顧，確保在不同健康階段，長者也能在「身心社靈」各個層面獲得機構服務的庇護。 在靈實「醫養結合」模式下，每當胡平頤養院同工留意到院友需要更多醫療支援時，就會馬上聯絡司務道寧養院的醫護同工，雙方研究安排院友入住司務道寧養院的可行性。而因著寧養院醫護同工的專業意見和服務，以及他們團隊的悉心照顧，院友得確大大減少進出急症醫院的次數，並且能夠在康復後回到院舍生活，在自己一早已經習慣的環境中繼續頤養天年。