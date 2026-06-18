醫療界議員批健康KOL言論冇王管

研究發現，生酮飲食在短期(6至12個月)內對減重與代謝控制有正面效果，尤其適合肥胖或胰島素抵抗患者，但長期安全性與心血管風險仍須更多大型、長期研究確認。

早前立法會衛生事務委員會在討論政府提出的《體重管理行動計劃》時，委員會主席兼醫療衛生界的議員林哲玄醫生在會上警告生酮飲食有效減重，但副作用是「食咗唔死係你好彩」！林醫生還表示，自稱是營養師目前並無違法，故很多自稱營養師的人在外胡亂教人減肥賺錢。更大的問題是，即使嚴格規管的醫生，仍可以透過大氣電波在黃金時段播出的健康節目上教市民「唔食菜都無所謂」。飲食方法沒有規管、電視台飲食言論沒有限制，林醫生曾去信通訊事務管理局投訴，卻未有舉報那位醫生違反《香港註冊醫生專業守則》。為甚麼？