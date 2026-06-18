醫療界議員批健康KOL言論冇王管

研究發現，生酮飲食在短期(6至12個月)內對減重與代謝控制有正面效果，尤其適合肥胖或胰島素抵抗患者，但長期安全性與心血管風險仍須更多大型、長期研究確認。
早前立法會衛生事務委員會在討論政府提出的《體重管理行動計劃》時，委員會主席兼醫療衛生界的議員林哲玄醫生在會上警告生酮飲食有效減重，但副作用是「食咗唔死係你好彩」！林醫生還表示，自稱是營養師目前並無違法，故很多自稱營養師的人在外胡亂教人減肥賺錢。更大的問題是，即使嚴格規管的醫生，仍可以透過大氣電波在黃金時段播出的健康節目上教市民「唔食菜都無所謂」。飲食方法沒有規管、電視台飲食言論沒有限制，林醫生曾去信通訊事務管理局投訴，卻未有舉報那位醫生違反《香港註冊醫生專業守則》。為甚麼？
其實，本地專業團體認可的營養學家(nutritionist)與營養師(dietitian)都必須持有相關營養學的大學學位，而後者除了可擔綱前者的工作外，還有資格去提供個人化的飲食諮詢輔導，處方醫學營養治療。然而，即使未獲專業團體認可，自稱「營養學家」甚至「營養師」並不犯法，這個「專業自主、自願註冊」模式，跟醫生或律師等法定強制註冊不同。行外人卻不可不知，醫生一般不是營養學專家，美國醫學院的學生在4年課程中平均只接受19小時的營養學教育，香港醫學院的情況林醫生應該比我更清楚。
林醫生在立法會不點名批評的那位醫生，我在本欄多次點名討論過他的飲食言論。食咗唔死係你好彩？證據比資格重要，有關生酮飲食的最新研究，大家可以參考《Advantages and Disadvantages of the Ketogenic Diet: A Review Article》。嚴格奉行生酮飲食實際上是難以長期堅持的，因此大型的長期研究根本不存在。哈佛大學醫學院建議，生酮飲食可用於幫助減少兒童癲癇發作的頻率。雖然它也被嘗試用於減重，但最好只作為短期飲食改變，來幫助啟動減重過程，並且在嘗試生酮飲食之前，一定要先諮詢醫生和註冊營養師意見。