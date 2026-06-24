蠶豆症新生兒黃疸為何比一般嬰兒危險？哺乳媽媽要避食「綠卡」食物？

新生嬰兒的生理性黃疸源於他們的肝臟功能尚未成熟，無法有效代謝紅血球分解時產生的膽紅素，以致血液中膽紅素濃度過高並沉積於皮膚、鞏膜等組織，導致出現面部及眼白變黃的情況。通常在出生後2至3天出現，隨肝臟逐漸發育成熟，－般會在1至2週內「面黃」會自然消退。
不過，蠶豆症新生兒的黃疸則是屬病理性黃疸，可以在出生後24小時內發生又或較後時間才出現。而急性溶血反應亦會使黃疸持續或甚惡化，這是因為在急性浴血發生時，大量紅血球就會短時間內被破壞及分解，並產生超出肝臟負荷的大量膽紅素這種具毒性的代謝物。
可能有家長或照顧者會問：蠶豆症新生兒所出現的黃疸為何比一般新生兒的危險得多？原因是發生在蠶豆症新生兒的這種病理性黃疸相對較嚴重，如不及時治療，過量的膽紅素可走入腦部積聚起來而併發腦核性黃疸(亦稱作核黃疸)，並可引致永久性的聽覺受損、智力發展障礙、肌肉痙攣、甚至死亡。因此若剛出世的寶寶岀現黃疸之同時，還兼有不肯進食、神情呆滯、過度渴睡的症狀，就必須立即就醫。
此外，在餵哺方面，若要為蠶豆症新生兒餵哺母乳，母親應避免進食蠶豆及其製品，如生病需要服中藥或西藥，應告知醫生自己的寶寶患有G6PD 缺乏症，以確保醫生處方適合服用的藥物。一旦真的需要服用綠卡(G-6-PD缺乏症注意事項卡)內的中西藥，便要暫停餵哺母乳，以免藥物經母乳傳給寶寶。
另一方面，蠶豆症新生兒的媽媽，也要注意市面上常用卻原來對蠶豆症寶寶屬高風險的中藥及中藥保健品、部分西藥，例如：
中藥保健品：含有有牛黃、珍珠末成分的保嬰丹。另為嬰幼兒而設的開奶茶及七星茶，由於配方及成份各有不同就要小心，不建議未咨詢註冊中醫意見就亂服；
中藥：黃蓮、牛黃、臘梅花、珍珠末、金銀花、山銀花；
西藥：某些抗生素(例如︰呋喃妥英Nitrofurantoin、萘啶酸片Nalidixic acid、磺胺甲噁唑Sulfamethoxazole)、高劑量的亞士匹靈，以及抗瘧疾藥。
上述舉例未完全涵蓋所有構成風險的藥物，詳情請諮詢醫生。
作者為香港港安醫院—荃灣兒科顧問醫生楊萬鋒