蠶豆症新生兒黃疸為何比一般嬰兒危險？哺乳媽媽要避食「綠卡」食物？

新生嬰兒的生理性黃疸源於他們的肝臟功能尚未成熟，無法有效代謝紅血球分解時產生的膽紅素，以致血液中膽紅素濃度過高並沉積於皮膚、鞏膜等組織，導致出現面部及眼白變黃的情況。通常在出生後2至3天出現，隨肝臟逐漸發育成熟，－般會在1至2週內「面黃」會自然消退。

不過，蠶豆症新生兒的黃疸則是屬病理性黃疸，可以在出生後24小時內發生又或較後時間才出現。而急性溶血反應亦會使黃疸持續或甚惡化，這是因為在急性浴血發生時，大量紅血球就會短時間內被破壞及分解，並產生超出肝臟負荷的大量膽紅素這種具毒性的代謝物。