「虛不受補」是坊間常聽到的說法。不少人一吃補品就出現口乾、咽痛、失眠、暗瘡、腹脹或胸悶等不適，便以為自己是虛不能補，從此拒絕進補。其實這只是盲目亂補做成的後果。

中醫將虛證分為氣虛、血虛、陰虛、陽虛四大類，亦有夾雜證型，每一類的成因、表現和調理方式都有明顯分別。

氣虛常因勞累過度、久病或年老所致，表現為疲倦乏力、氣短懶言、聲音低微、容易出汗、容易感冒。適合用黃耆、黨參、白朮等補氣藥材。

血虛多見於女性經血過多、產後或飲食失調者，表現為面色蒼白或萎黃、頭暈眼花、心悸失眠、唇甲色淡。宜用當歸、熟地、白芍等養血藥材。