「虛不受補」是坊間常聽到的說法。不少人一吃補品就出現口乾、咽痛、失眠、暗瘡、腹脹或胸悶等不適，便以為自己是虛不能補，從此拒絕進補。其實這只是盲目亂補做成的後果。
中醫將虛證分為氣虛、血虛、陰虛、陽虛四大類，亦有夾雜證型，每一類的成因、表現和調理方式都有明顯分別。
氣虛常因勞累過度、久病或年老所致，表現為疲倦乏力、氣短懶言、聲音低微、容易出汗、容易感冒。適合用黃耆、黨參、白朮等補氣藥材。
血虛多見於女性經血過多、產後或飲食失調者，表現為面色蒼白或萎黃、頭暈眼花、心悸失眠、唇甲色淡。宜用當歸、熟地、白芍等養血藥材。
陰虛是最容易出現「虛不受補」的一型，常因熬夜、壓力大或熱病耗陰引起，表現為手足心熱、口乾咽燥、潮熱盜汗、顴紅、舌紅少苔。這類人若亂吃溫熱補品如人參、鹿茸，反而會助熱傷陰，加重上火症狀。適合用生地、麥冬、玉竹、枸杞、龜板等滋陰藥材。
陽虛多表現為畏寒怕冷、手腳冰冷、腰膝痠軟、小便清長、精神不振。宜用杜仲、肉蓯蓉、肉桂、附子等溫補陽氣的藥材。
由此可見，「虛不受補」大多是因為陰虛體質的人誤補了溫熱藥物，或氣虛的人只補血而不補氣，導致補品上火或壅滯。
中醫強調「辨證論治」，必須透過「望聞問切」詳細問診，清楚判斷屬於哪一類虛證，才能選對藥材。盲目進補只會適得其反，而正確的補虛，配合適當飲食和生活調養，才能真正補得其所、恢復元氣。
有虛弱症狀者，建議找專業中醫師診治，針對個人體質用藥，切勿自行亂補。