長者骨折術後康復期食療

骨折術後1至3個月，是消腫及骨痂重塑階段。此時瘀血會漸漸消退，筋骨開始生長但尚未堅固。長者多見氣血不足、肝腎虧虛，表現為乏力、復原亦比緩慢。在這階段用中藥來補益肝腎、強筋壯骨、養血填精。
如傷口康復良好沒有感染，飲食可在脾胃可承受的能力下逐步加強滋補。優質蛋白質、鈣質與維生素D攝取尤為重要。所以，應適量增加進食如深海魚、芝麻、豆製品、蛋黃等，並配合適度日照，促進鈣吸收。這時候辛辣燥熱或重味肥膩的食物仍要少沾為妙。今日送給大家的食療方——「杜仲杞子海參養骨粥」
材料：杜仲15克、枸杞子10克、海參(急凍)200克、陳皮6克、生薑3片。
製作方法：杜仲剪細以紗布包好；枸杞子清水洗淨；海參汆水，切段備用；瘦肉切丁方狀，汆水待用。將杜仲、海參、陳皮、生薑加入清水1,000毫升，先煮60分鐘；最後加入枸杞子再煮10分鐘即可。
功效解析：杜仲補肝腎、強筋骨；海參補腎益精，滋陰補筋而不燥；枸杞養血益精；陳皮生薑健脾和中。此湯兼顧了「補腎填精」與「脾胃運化」，適合長者長期調養。若見氣虛明顯，可加五指毛桃30克同煮；若偏陰虛內熱，可去杜仲，改用女貞子15克。對於有骨質疏鬆傾向者，建議日常可以黑芝麻、核桃等食材加入飲食中來增加鈣質吸收。
古方骨折後食療常用動物筋骨，例如：鹿筋或牛筋。考慮到鹿筋或牛筋烹煮上工序多，不及冰鮮海參便利。又有人問，用花膠可以嗎？花膠含有豐富膠原蛋白，也有很好潤養作用，但在促進骨質重建和易吸收方面，效力都不及海參。沒有骨折的老友記，經常食用海參，也有助減少骨折風險。