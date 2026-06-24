長者骨折術後康復期食療

骨折術後1至3個月，是消腫及骨痂重塑階段。此時瘀血會漸漸消退，筋骨開始生長但尚未堅固。長者多見氣血不足、肝腎虧虛，表現為乏力、復原亦比緩慢。在這階段用中藥來補益肝腎、強筋壯骨、養血填精。

如傷口康復良好沒有感染，飲食可在脾胃可承受的能力下逐步加強滋補。優質蛋白質、鈣質與維生素D攝取尤為重要。所以，應適量增加進食如深海魚、芝麻、豆製品、蛋黃等，並配合適度日照，促進鈣吸收。這時候辛辣燥熱或重味肥膩的食物仍要少沾為妙。今日送給大家的食療方——「杜仲杞子海參養骨粥」