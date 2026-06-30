香港運動員出外參賽是否需隊醫？

香港運動員出外參加比賽，是不是一定要有隊醫或物理治療師隨行？倘若是資源許可，有人隨行，當然最理想。對運動員來說，他們均知道比賽或訓練時，總會存在著或大或小的受傷風險。甚至是激烈比賽後，出現嚴重肌肉痠痛。所以，若然他們出外參賽時，有一隊醫療團隊隨行。運動員在心理上，肯定較為安心。

通常物理治療師隨運動員參賽時，最基本就是運用自己雙手，為運動員進行肌肉按摩，減輕他們的肌肉痛感及鬆弛肌肉。另外，亦可以為運動員拉筋，協助他們做一些肌肉伸展動作。當然，隨行裝備有足夠的工具，便更加好，例如簡單的電療工具。