香港運動員出外參賽是否需隊醫？

香港運動員出外參加比賽，是不是一定要有隊醫或物理治療師隨行？倘若是資源許可，有人隨行，當然最理想。對運動員來說，他們均知道比賽或訓練時，總會存在著或大或小的受傷風險。甚至是激烈比賽後，出現嚴重肌肉痠痛。所以，若然他們出外參賽時，有一隊醫療團隊隨行。運動員在心理上，肯定較為安心。
通常物理治療師隨運動員參賽時，最基本就是運用自己雙手，為運動員進行肌肉按摩，減輕他們的肌肉痛感及鬆弛肌肉。另外，亦可以為運動員拉筋，協助他們做一些肌肉伸展動作。當然，隨行裝備有足夠的工具，便更加好，例如簡單的電療工具。
拗柴分3類
一般來說，運動員最常受傷位置，集中在膝頭及腳踭部位。當中，十字韌帶斷裂便屬於常見且嚴重傷患。不少足球運動員，籃球運動員，甚至香港劍后江旻憓亦曾經十字韌帶斷裂。
江旻憓第一次十字韌帶斷裂時，並沒有出現任何撞擊或失足絆倒，她只是在訓練期間，輕輕跳起著地，便出現斷裂。江旻憓第二次十字韌帶斷裂，則是跌倒受傷。
說到拗柴，通常涉及韌帶撕裂，分為3種情況：韌帶撕裂少於一半、多於一半及完全撕裂。倘若屬第三種情況，便可能需透過手術進行治療。至於第一及第二種情況，則可透過物理治療讓韌帶慢慢修復。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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