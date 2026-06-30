「夏」水禮勿忘形 小心四大游泳創傷風險

游泳可讓人在水的浮力與阻力幫助下鍛煉體能、舒展筋骨，而且香港室內與戶外游泳場地及設施的選擇也不少，確是全天候老幼皆宜的運動。 但游泳跟其他運動一樣，也存在一些受傷風險，臨床上較常見的成因包括：熱身不足、游泳姿勢和技巧不正確、過度重複操練同一泳式、出現痛楚或本身已有關節肌腱傷患時仍強迫自己「操水」，以致容易造成以下分別可傷及頸、肩、膝及腰背的4種常見受傷。 第一種是泳者頸部受傷風險，大多源於以下情況：其一是換氣時重複地把頭頸轉向單邊(游自由式時)，或把頭過分抬高(自由式及蛙式時)令頸部過分伸展，兩者均可加壓於相關關節，並令韌帶發炎，或甚造成頸神經根擠壓(pinched nerve)。其二是游自由式時，身驅不夠力帶動頭頸一併轉側換氣，以致每次只能單靠頭頸轉側，於是造成頸痛及痛楚反射到頭及手臂。

第二種是「泳者肩(swimmer’s shoulder)」，亦被視為最普遍的游泳受傷風險，所有涉及肩臂的游泳動作尤其進行自由泳式時，只要慣性重複地進行加上本身姿勢及技術欠佳，都有可能拉傷包圍肩關節的肩袖肌群(又名肩旋轉肌)或加壓周圍的肩、臂肌肉，繼而可造成不同程度的疼痛及炎症。因此除了為比賽而準備的泳手，有游泳習慣的泳客均是高危者。 臨床上不少「泳者肩」個案是患了肩袖肌群夾撃綜合症，症狀常見的有：肩膀提高於60至120度之間弧度時，肩關節側或前方會疼痛並感無力，嚴重時更痛致不能側睡，肩關節活動受限制，以致難以如常梳洗或女患者不能自行扣好內衣。

第三種則是「蛙泳者膝(breaststroker’s Knee)」，顧明思義多發生於蛙式游泳，主要症狀是膝內側疼痛。成因是在蛙式蹬腿時，兩膝與脛骨(下肢骨)需一併向外轉，惟此動作卻違反了膝部韌帶自然郁動情況導致要承受異常壓力，若加上姿勢不正確，並隨日子持續操練，更有可能造成內側副韌帶(MCL)損傷而致撕裂，症狀除了膝內側疼痛，或甚兼有膝關節腫脹，動搖不穩及活動時有卡住的感覺。不過「蛙泳者膝」主要好發於過度「操水」的蛙泳客或蛙泳手，採用悠閒游泳方式或只在泳池、海灘嬉水的人士，則少有遇到相關的膝蓋問題。

第四種是腰背(lower back)的受傷風險，常發生於蝶式和蛙式，由於兩者涉及重複的身體起伏動作，故此比起其他泳式更容易對腰背造成較大負荷壓力而致疼痛，因此更要加倍注意正確的姿勢及換氣技巧。 此外，要提醒有腰背損傷甚至脊椎疾患的游泳人士，建議暫停游蝶式和蛙式，以免增加病情惡化，甚至可能影響椎間盤的風險。另本身已患上退化性膝關節炎的泳者，亦要避免游蛙式，以防止做屈膝蹬腿動作時引致膝部內側摩擦而令相關症狀惡化。 上述受傷情況經求醫診斷後一般均毋須做手術，只需冰敷及服用合適劑量的消炎止痛藥以消腫緩痛，多休息，按需要配合復康物理治療，或戴護膝幫助加快韌帶癒合，已可痊癒。少數泳者的肩袖肌群夾撃綜合症因非手術治療未能改善病情，而要接受肩峰下減壓術的內窺鏡手術來根治。