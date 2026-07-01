一位正在享受退休生活的患者，在常規體檢中發現腎區有一個較大的腫塊，確診為腎癌，頓時令他十分緊張。幸而醫院迅速安排手術，術後只需每年定期覆檢。「不用化療？不用放療？不用標靶治療？這樣就完成治療了嗎？」 治療過程簡單，反而令他心中感到不安。 事實上，腎癌是泌尿系統常見的惡性腫瘤之一，對於早期或原位性腎癌患者，臨床上多以腹腔鏡根治性腎切除術為主要治療方式。大部分患者術後確實不需要進一步接受化療、放療或標靶治療。這位患者算是相當幸運，術後沒有明顯不適，建議保持健康飲食與規律作息，無需刻意進行中藥調理。

不過，有部分患者在手術後出現不同程度的不適，例如噁心嘔吐、腹部脹悶、傷口疼痛，甚至持續疲倦無力(俗稱癌因性疲乏)此時，中醫的調理理念可作為輔助方案，協助身體逐步恢復平衡。 腸胃不適，中醫認為多與「中焦氣機失調」有關，治療上講求和胃降逆。透過穴位按摩或耳穴壓豆，選取中脘、內關及足三里等穴位，有助調暢脾胃功能，減輕噁心及嘔吐感。若伴隨腹脹問題，則可配合腹部順時針按摩，並針對天樞及氣海等穴進行針灸，以促進腸道蠕動，改善排氣排便。適量利用柑橘類氣味作感官刺激，亦有助舒緩不適。