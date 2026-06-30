肝癌組織碎化非熱能 超聲波集中摧毀腫瘤

肝癌治療一向運用手術切除、射頻或微波消融等手段。對於靠近大血管或處於位置複雜的腫瘤，傳統的熱消融技術往往存在「熱沉效應」的限制，熱力被快速流動的血流帶走，可能導致腫瘤邊緣殘留，甚至損害周圍正常血管。組織碎化技術的出現，正是為解決這些痛點。

核心機制：非熱能的物理破壞

組織碎化與傳統消融技術最大的區別在於其「非熱能」的屬性，利用高強度的聚焦超聲波，精確操控聲場內的聲空化現象。

通過發射極短、高振幅的超聲脈衝，使目標區域內的流體在毫秒級別內形成受控的微氣泡雲。這些微氣泡在瞬間收縮與崩潰，產生極高的機械應力，直接將目標癌細胞進行機械性碎化，使其轉化為細胞碎片，隨後由人體免疫系統自然吸收代謝。