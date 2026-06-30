肝癌組織碎化非熱能 超聲波集中摧毀腫瘤

肝癌治療一向運用手術切除、射頻或微波消融等手段。對於靠近大血管或處於位置複雜的腫瘤，傳統的熱消融技術往往存在「熱沉效應」的限制，熱力被快速流動的血流帶走，可能導致腫瘤邊緣殘留，甚至損害周圍正常血管。組織碎化技術的出現，正是為解決這些痛點。
核心機制：非熱能的物理破壞
組織碎化與傳統消融技術最大的區別在於其「非熱能」的屬性，利用高強度的聚焦超聲波，精確操控聲場內的聲空化現象。
通過發射極短、高振幅的超聲脈衝，使目標區域內的流體在毫秒級別內形成受控的微氣泡雲。這些微氣泡在瞬間收縮與崩潰，產生極高的機械應力，直接將目標癌細胞進行機械性碎化，使其轉化為細胞碎片，隨後由人體免疫系統自然吸收代謝。
組織碎化技術的三個臨床優勢：
1. 完全非侵入性：與傳統微波或射頻消融不同，組織碎化不需要刺針進入人體，術後併發症(如出血、感染)的風險降至最低。
2. 避開熱沉效應：由於不須依賴熱能，組織碎化在靠近大血管的腫瘤治療中表現優異。傳統熱消融可能會因為血管血流的冷卻效應而導致消融不全，而機械碎化則不受此影響。
3. 組織辨別功能：組織碎化技術對富含膠原蛋白的結構(如血管和膽管)具較小的傷害。在摧毀腫瘤的同時，能最大限度地保留周邊的關鍵血管結構，對於結構複雜的肝臟區域極具價值。
近年來，組織碎化技術在香港醫療界的關注度持續升溫，特別是在肝膽胰外科領域。隨著臨床研究數據的積累，對於患者而言，不只提供多一種治療選擇，更可在處理複雜肝腫瘤時，獲得更佳的預後與生活品質。
作者為養和醫院外科專科醫生陳詩正