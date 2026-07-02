靈實We are the Advocates系列：「醫養結合」中探索安老新模式（二之二）

「醫養結合」真的可行嗎？靈實的服務單位在實踐後，用真實的見證告訴大家：這種模式不但可行，更值得在社區中持續推廣。 作為醫社協作的倡導者，靈實一直積極推動結合安老、醫療、晚期照顧，以至離世安排的一站式服務模式。透過這種整合，長者因可按身體狀況，在同一機構或院舍內獲得適切照護，大大減少他們進出急症醫院的折騰，同時亦紓緩家屬的擔憂。「醫養結合」模式不僅展現了靈實多元、靈活及專業的服務水平及能力，更讓院舍切切實實變成服務使用者的「第二個家」，讓他們在這裡安享晚年。

李婆婆的經歷，正是靈實「醫養結合」模式的寫照。 年逾百歲的李婆婆，原本居於靈實胡平頤養院。去年因感染新冠肺炎而被送院留醫，期間因病情影響，情緒變得煩躁不安，甚至不願進食，令婆婆的家人十分擔憂。 幸好，靈實的「醫養結合」模式發揮了關鍵作用。當認識到靈實的「姊妹院舍」機制，李婆婆的家人馬上感到如釋重負，並安排婆婆由胡平頤養院轉到靈實司務道寧養院，接受跨專業團隊的照顧，包括醫生、護士、社工及院牧，為她提供身、心、社、靈的全人照顧。

由醫院轉到司務道寧養院後，醫護團隊悉心為李婆婆提供專業治療。期間，李婆婆因身體需要接受靜脈輸液。在持續兩個月後，婆婆四肢的注射部位開始出現腫脹、發紅和瘀青。經與主診醫生商討後，家人同心祈禱，最終決定停止相關治療。 其後，李婆婆的身體卻奇蹟地出現好轉！她不但恢復胃口，開始進食，情況還一天天好轉起來。其後，李婆婆更從寧養院出院，回到自己熟悉的胡平頤養院生活，每周仍能去茶樓3次。 靈實為李婆婆提供全人生命照顧，令到原本抗拒入住院舍的她，在院舍生活期間心靈得著平安。她不但改變了對院舍的看法，更在此決志信主，並將胡平頤養院視為「蒙福的第二個家」。