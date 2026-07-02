LOY-02將是首款FDA核准狗狗長壽藥

根據官方資料，LOY-002針對代謝功能障礙，這是許多高齡狗狗在老化過程中經歷的各種疾病的核心驅動因素。透過處理根本原因，LOY-002旨在延長壽命並維持更長時間的生活品質。

財富增長加上人口老化，健康長壽的需求在廿一世紀持續上升。代謝健康每況愈下的經驗卻提醒我們，生物性老化(biological aging)才是百病之根源。然而，老化科學(geroscience)的本質——有效延長人類壽命，是個實驗室內近乎不可驗證的結果，因為我們太長命了！延長壽命的測試，只能透過實驗室小鼠等平均壽命短得多的物種進行。另一方面，人口老化伴隨的出生率下降，寵物健康長壽的市場需求同樣持續上升。然而，以往缺乏公認的標準工具去量化犬隻的健康壽命，直至幾年前一項有關家犬的研究發現，由獸醫臨床評估的虛弱指數(Canine Frailty Index)隨年齡顯著上升，由主人報告的健康相關生活品質卻隨年齡顯著下降。於是，虛弱程度的累積增加與生活品質的逐漸下降，近年成為用來評估延緩家犬老化療法的臨床實驗工具。