寧養照護中的寵物相伴 讓愛走到最後一程

病房內，一名年輕的腦癌女病人躺在床上，靜靜等待一位「特別的探訪者」。不久，她的丈夫帶著家中的愛犬走進病房。愛犬在她身旁安靜守候，偶爾抬頭凝望主人，那份無聲的陪伴，卻勝過千言萬語。病人的神情慢慢放鬆，眼神亦變得溫柔而平靜。最終，她在家人的陪伴下安詳離世，而家屬最感激的，正是這一次讓「一家人」團聚的機會，為彼此留下生命中最後、卻最完整的回憶。 近年，臨終關懷愈來愈重視人性化與整體照護。波蘭近日正計劃立法，允許寧養設施安排臨終病人與自己的寵物見面，讓病人在生命最後階段，能與視如家人的毛孩道別。這項看似簡單的措施，其實回應了不少病人與家庭長久以來未被滿足的情感需要。

病人的丈夫表示，寵物從來不只是動物，而是家庭的重要成員，是日常生活中不可或缺的陪伴。當病人走到生命終點，若無法與牠們見上最後一面，往往會成為難以彌補的遺憾。家中的愛犬為妻子帶來信任與無條件的愛，在人生最後時刻成為她最溫暖而安心的依靠。 允許臨終病人與寵物相見，不僅是完成心願，更具有實質的身心效益。對病人而言，有助減輕焦慮、孤獨與恐懼；對家屬而言，則能減少遺憾與內疚，使告別更為圓滿與安然。 安寧療護的核心價值，在於以病人為中心，維護其尊嚴與自主，並透過全人與家庭整體照護，讓病人在生命末期獲得有品質且有尊嚴的陪伴與支持。當制度願意多走一步，為病人創造條件，讓他們再次擁抱心愛的寵物，那不僅是一場探訪，更是一份深情而圓滿的告別。