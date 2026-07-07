針灸是不是很痛？有否科學根據？

在物理治療中，針灸是其中一種治療方法。於今篇，莊子老師便以問答方式，為各位讀者解開各種針灸的迷思。希望各位讀者能對針灸這一種治療方法，有更深入的了解，革除大家對「俾針拮會痛」的恐懼。

問：針灸是不是很痛？

答：真正痛感的出現機率是非常之低，普遍接受針灸的人士會將感覺形容為一種「舒服的壓感」，或者是輕微痠脹感。

問：只有長者才接受針灸治療？

答：這個當然不是，不同年齡或職業的人，都可接受針灸，改善身體健康，例如運動員可以透過針灸加速復原，紓緩痛症。低頭族或上班族可改善頸椎問題及紓緩肩頸痛，孕婦則可透過針灸紓緩妊娠不適。