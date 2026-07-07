針灸是不是很痛？有否科學根據？

在物理治療中，針灸是其中一種治療方法。於今篇，莊子老師便以問答方式，為各位讀者解開各種針灸的迷思。希望各位讀者能對針灸這一種治療方法，有更深入的了解，革除大家對「俾針拮會痛」的恐懼。
問：針灸是不是很痛？
答：真正痛感的出現機率是非常之低，普遍接受針灸的人士會將感覺形容為一種「舒服的壓感」，或者是輕微痠脹感。
問：只有長者才接受針灸治療？
答：這個當然不是，不同年齡或職業的人，都可接受針灸，改善身體健康，例如運動員可以透過針灸加速復原，紓緩痛症。低頭族或上班族可改善頸椎問題及紓緩肩頸痛，孕婦則可透過針灸紓緩妊娠不適。
針灸獲世衛及英國國民保健署認可
問：針灸有沒有科學根據？
答：目前，世界衛生組織已認可針灸可治療超過100種病症。於英國的NHS (National Health Service，國民保健署)，它們更將針灸列作治療慢性痛症方案之一。
問：除了止痛之外，針灸尚有其他效用嗎？
答：當然有，包括可處理中風後遺症、面癱、過敏性鼻炎、哮喘、焦慮、失眠及抑鬱。以婦科問題來說，針灸亦可處理月經不調及一些更年期問題。
問：完成針灸治療後，有甚麼不可以做？
答：建議勿做劇烈運動、飲酒及進行桑拿活動。至於可做的事情，莊子老師會建議於針灸後，多飲暖水，有助身體代謝。
倘若各位讀者在運動後或日常生活中出現各類肌肉或關節問題，感到煩惱，歡迎大家以WhatsApp方式向莊子老師查詢哦！
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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