聽我講：懲教網路成癮痛症

近日由懲教署職員以AI製作的禁毒宣傳片，將四種毒品擬人化，組成「Obsession」女團，原意為揭示毒品乃糖衣毒藥，結果卻引來網民熱烈討論及二次創作。其實在如今資訊科技年代，也充斥着不少由數碼產生衍生的「數碼毒品」，令都巿人晝夜機不離手、目不轉睛，更導致各種骨科慢性痛症。當醫生眼白白地看着病人，一個個被電子產品擄走，關進網路成癮的心靈監倉內，單憑一句「先生，唔好打機！」的勸告又是否足夠？ 有見及此，以下筆者將都巿人因網路成癮而造成的不良姿勢和重複動作，化身成骨科痛症女團「Addiction」，由她們來為大家逐一講解數碼毒品的害處。

低頭族Scroll兒 「我叫Scroll兒，而Scroll嘅中文意思就係滑手機。我一起身就漫無目的咁去『碌』Facebook、IG同埋Threads，喺社交媒體入面求安慰、呃吓like。正因為我日夜都低頭睇手機，搞到肩頸肌肉長期繃緊，頸椎承受緊巨大壓力。唔使好耐，我嘅頸椎就會提早退化、生骨刺，甚至頸椎間盤突出，壓住神經線而導致手麻痺。但我依家仲後生，未識得關心神經線，淨係會擔心上網斷線！」 無腰骨躺萍 「我叫躺萍，習慣喺梳化度躺平，好chill咁用平板電腦嚟煲劇，俾我暫時投入虛構嘅劇情，逃避現實嘅壓力。但依種坐唔直嘅hea坐姿，會令腰椎間盤承受更加大壓力，連腰椎生理弧度都無埋，條腰就好似平板電腦咁『直筆甩』。結果係長期壓力下，就會導致腰椎間盤突出，擠壓神經線而出現坐骨神經痛。原來就算我躺平唔理世界發生咩事，條腰都有機會出事，真係『躺着也中槍』！」