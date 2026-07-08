聽我講：懲教網路成癮痛症

近日由懲教署職員以AI製作的禁毒宣傳片，將四種毒品擬人化，組成「Obsession」女團，原意為揭示毒品乃糖衣毒藥，結果卻引來網民熱烈討論及二次創作。其實在如今資訊科技年代，也充斥着不少由數碼產生衍生的「數碼毒品」，令都巿人晝夜機不離手、目不轉睛，更導致各種骨科慢性痛症。當醫生眼白白地看着病人，一個個被電子產品擄走，關進網路成癮的心靈監倉內，單憑一句「先生，唔好打機！」的勸告又是否足夠？
有見及此，以下筆者將都巿人因網路成癮而造成的不良姿勢和重複動作，化身成骨科痛症女團「Addiction」，由她們來為大家逐一講解數碼毒品的害處。
低頭族Scroll兒
「我叫Scroll兒，而Scroll嘅中文意思就係滑手機。我一起身就漫無目的咁去『碌』Facebook、IG同埋Threads，喺社交媒體入面求安慰、呃吓like。正因為我日夜都低頭睇手機，搞到肩頸肌肉長期繃緊，頸椎承受緊巨大壓力。唔使好耐，我嘅頸椎就會提早退化、生骨刺，甚至頸椎間盤突出，壓住神經線而導致手麻痺。但我依家仲後生，未識得關心神經線，淨係會擔心上網斷線！」
無腰骨躺萍
「我叫躺萍，習慣喺梳化度躺平，好chill咁用平板電腦嚟煲劇，俾我暫時投入虛構嘅劇情，逃避現實嘅壓力。但依種坐唔直嘅hea坐姿，會令腰椎間盤承受更加大壓力，連腰椎生理弧度都無埋，條腰就好似平板電腦咁『直筆甩』。結果係長期壓力下，就會導致腰椎間盤突出，擠壓神經線而出現坐骨神經痛。原來就算我躺平唔理世界發生咩事，條腰都有機會出事，真係『躺着也中槍』！」
手遊屈機悠
「我叫屈機悠，企硬唔take太空油，但日夜沉迷玩手遊：成日單手揸住部6吋Mon手機，手指公每日㩒足過萬次。雖然我打機打到『屈晒機』，但又打到自己確診『扳機指』：手指公入面條筋，因為重複用力㩒而發炎腫痛，雖然喺虛擬世界能夠過關，但返到嚟現實世界，條筋卻喺手指入面『卡關』。加上新款智能手機愈嚟愈重，連手腕都覺得托唔住，結果未做媽媽就患埋『媽媽手』！」
麻木工作狂
「我叫草草，但姓吳，做嘢唔會草草了事。我靠工作嚟麻醉自己，原來同沉迷數碼產品一樣咁有害！手腕嘅肌腱為咗重複打字、㩒Mouse，搞到腕管入面嘅正中神經不斷受壓。最後醫生證實我患咗俗稱『滑鼠手』嘅腕管綜合症，手指公、食指同中指長期麻痺，甚至手掌肌肉都開始萎縮，連拎起飯碗都冇力。做人最緊要拎得起、放得低，以前我放唔低工作，結果我而家差啲拎唔起飯碗！」
Addiction痛症女團現正招募會員，有沒有讀者想加入？數碼產品本是工具，但若果過度沉迷、不能自拔，就會變成引致周身痠痛、手腳麻痺的數碼毒品。就它們對身體的傷害而言，其實與真正毒品相比，也不過是程度上的分別而已。聽我講：放低手機，一齊企身，Take a rest！
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