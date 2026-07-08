胃癌化療期可否食中藥？

個案A為專業人士，常有胃酸倒流及輕微胃痛。在香港高壓的工作環境下，此類不適十分常見，病人亦習慣自行服用成藥紓緩，症狀一減便不再深究。直至臨近退休，善用公司保險進行身體檢查，才發現原來患上胃癌，轉介醫院後進一步檢查證實癌細胞已廣泛轉移，屬第四期。病人坦言，平日沒有明顯大病，外表如常，沒有明顯消瘦，想不到一發現便如此嚴重。三次化療後，強烈的副作用令他飲食、睡眠、二便都困難，加上消瘦乏力和皮膚潰爛，被逼暫停化療。無計可施下，才首次主動求助中醫。

個案B同樣胃痛已兩年多，半年前開始幾乎無法進食，面黃肌瘦。他曾多次到公立醫院求診，每次僅獲處方少量胃藥與止嘔藥，並被建議前往急症室作進一步檢查。初次在診所見他，外表消瘦不堪，貌如吸毒人士。我建議他由太太及女兒陪同入急診，醫護人員見狀已即時安排檢查並確診胃癌。在等候排期化療期間，他接受中藥調理並配合營養補充，一個月內體重回升近十多磅，精神與體力明顯改善。接受化療過程，副作用輕微。

提出這兩個個案，是回應常被討論的問題：中醫究竟應在甚麼時候介入癌症治療？