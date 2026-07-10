前列腺增生藥可與「偉哥」同服嗎？

很多病人問，服用前列腺增生藥物時，可不可以服用PDE5抑制劑——即「偉哥」、犀利士等——來治療勃起功能障礙？

這是一個很常見的問題，因為在年長男士中，不少人都同時有這兩個病，兩者的共病率相當高。

隨着年齡增長，前列腺增生是常見的男士生理退化現象。因為在年長男性身上，睾丸所分泌的睾固酮，會在進入前列腺後，轉化為活性更強的代謝物——雙氫睾固酮(Dihydrotestosterone, DHT)，它會刺激前列腺細胞不斷增生，以致擠壓在前列腺中央的尿道，尿道受阻，引發一連串的「下尿路症狀」，如：尿流細弱、排尿遲緩、尿頻、夜尿增多、排尿困難等。