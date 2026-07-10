前列腺增生藥可與「偉哥」同服嗎？

很多病人問，服用前列腺增生藥物時，可不可以服用PDE5抑制劑——即「偉哥」、犀利士等——來治療勃起功能障礙？
這是一個很常見的問題，因為在年長男士中，不少人都同時有這兩個病，兩者的共病率相當高。
隨着年齡增長，前列腺增生是常見的男士生理退化現象。因為在年長男性身上，睾丸所分泌的睾固酮，會在進入前列腺後，轉化為活性更強的代謝物——雙氫睾固酮(Dihydrotestosterone, DHT)，它會刺激前列腺細胞不斷增生，以致擠壓在前列腺中央的尿道，尿道受阻，引發一連串的「下尿路症狀」，如：尿流細弱、排尿遲緩、尿頻、夜尿增多、排尿困難等。
男士踏入40歲，前列腺細胞便開始增生。年紀愈大，病發率愈高， 50歲以上男士約半數有前列腺增生， 80歲以上的病發率更近九成。
治療前列腺增生的藥物，主要針對改善下尿路症狀。其中常用的一種「Alpha-1受體阻斷劑」，可以放鬆血管及前列腺、膀胱頸部的平滑肌。
這藥有效的原理，是因為人體交感神經釋放的腎上腺素，會發出收縮訊號，而血管和前列腺上的Alpha-1受體，正正負責接收這些訊號；所以藉着阻斷劑，阻止Alpha-1受體接收訊號，就可以阻止收縮，從而達到擴張血管，或放鬆尿道周邊肌肉的目的，使排尿暢順。
但Alpha-1受體阻斷劑有副作用。下周續談。
(前列腺增生藥 x 勃起功能藥之一)