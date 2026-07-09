家貓廿歲唔死係新聞？

研究發現，靜脈注射重組AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage，巨噬細胞凋亡抑制因子)，可顯著延長晚期慢性腎臟病貓的存活時間、阻止腎功能惡化，並改善代謝與炎症指標。

相比犬隻或其他動物，貓特別容易患上腎病，亦是許多家貓的死亡原因。成因長期不明，更無奈的是與人類患上慢性腎病一樣，一直缺乏有效根治方法。1999年，東京大學醫學院的宮崎徹博士在研究時發現一種由免疫系統分泌的蛋白質，這種被命名為「巨噬細胞凋亡抑制因子」(AIM)的血液蛋白，在健康狀態下大多會與一種免疫球蛋白M(IgM)的抗體結合而呈非活性狀態，但當細胞殘骸、受損蛋白質或死亡細胞釋放的炎症分子等各種「廢物」在體內積聚時，AIM會從IgM上解離並與這些廢物結合，結合了廢物的AIM會作為標記，讓巨噬細胞等吞噬細胞清除，這持續的清潔過程能保護身體免於疾病發生。然而，假如天生AIM含量低、AIM功能異常，或廢物量超出AIM的處理能力，廢物就會在體內積聚，並導致各種疾病。換句話，健康或生病取決於體內廢物產生量與AIM及吞噬細胞清除能力的平衡。於是，補充不足的AIM，充分清除體內廢物，有望預防多種疾病發生，或甚阻止疾病惡化。