有人話做得網紅，「出得嚟行預咗要還」，被抹黑係預咗㗎啦。每次聽到呢句，我都忍唔住諗：「係咪真係有人睇古惑仔電影睇到傻咗？點解要合理化一啲本身唔合理嘅傷害？」
最近見到網紅「師傅」Gaby被鋪天蓋地攻擊，本來我對呢啲網絡風波冇乜興趣，但事件愈滾愈大，由抄片、搶人老公、抄淘寶貨、被大學踢出校，乜都話得出。最後佢拍咗澄清片，甚至搵到大學文件證明自己冇被趕走，講到激動落淚。
但澄清之後有冇好啲？
冇，反而係更大規模嘅抹黑、貼相、起底、發掘「新黑材料」。
我忍唔住留言支持，結果連我都收到DM被鬧。
可能因為我自己都試過被無理抹黑，所以特別感同身受。
於是我膽粗粗約咗師傅做人訪。
面對面之後，我發現鏡頭前後嘅佢完全唔同，她極度斯文、內向、講嘢慢，甚至有啲驚青。對談間她表示已經搵過法律意見，但香港嘅假帳戶抹黑，搜證難、費用高，近乎無法可依。更恐怖嘅係，抹黑者唔止針對你，仲會改圖、瘋傳你家人朋友嘅相，目的不單是詆毀你，更彷彿係希望要影響你的生活。
網上有人話「唔好理佢哋」，但講得咁輕鬆嘅人，根本唔知道抹黑嘅傷害有幾深——心理、家庭、工作，全都中招。
最唏噓嘅係：抹黑影片嘅點擊率永遠高過澄清影片兩倍以上。
拆毀一個人，原來咁容易。
我想呼籲大家：唔好用「自由」蓋過自己嘅人性。
見到疑似欺凌嘅內容，唔需要即刻歸邊，睇少啲、傳少啲，甚至勸一句「停一停」，已經可以稍為幫到件事。
我同師傅本身唔熟，只係想借佢件事講一句：
人與人之間，留返少少口德，留返少少善意。
Tim Sir
催眠治療導師
催眠治療師
哲學諮詢師(企業)
香港催眠輔導中心創辦人