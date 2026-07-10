有人話做得網紅，「出得嚟行預咗要還」，被抹黑係預咗㗎啦。每次聽到呢句，我都忍唔住諗：「係咪真係有人睇古惑仔電影睇到傻咗？點解要合理化一啲本身唔合理嘅傷害？」

最近見到網紅「師傅」Gaby被鋪天蓋地攻擊，本來我對呢啲網絡風波冇乜興趣，但事件愈滾愈大，由抄片、搶人老公、抄淘寶貨、被大學踢出校，乜都話得出。最後佢拍咗澄清片，甚至搵到大學文件證明自己冇被趕走，講到激動落淚。

但澄清之後有冇好啲？

冇，反而係更大規模嘅抹黑、貼相、起底、發掘「新黑材料」。