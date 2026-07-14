突破重重關卡 助高危人士治療丙肝

肝炎有不同分類，較常見為甲、乙、丙、戊型。其中甲型及戊型肝炎主要經受污染的食物和水傳染，通常不會演變成慢性；而乙型及丙型肝炎則經血液傳染，若感染相關病毒引起急性肝炎之後，身體未能自行清除的話，便會成為慢性帶病毒者。如患上慢性肝炎而未有妥善處理，持續發炎會令健康肝臟組織逐漸結疤，如果疤痕愈來愈多，我們稱之為肝纖維化，進而發展為肝硬化，最終大幅增加肝癌風險。
針對丙型肝炎，本港約有0.3%人受此症影響，即大約17,000人左右。雖然患者數目看似不多，但我們知道丙肝透過血液、性接觸等傳播，所以某類別人士感染風險較高。例如注射毒品的人，早前有研究指出，多達七成的注射毒品人士感染丙型肝炎病毒；性工作者、性伴侶比較多，以及男男同性性接觸，而沒有做好安全措施的話亦會有較高風險。
世衛(WHO)目標是2030年消除病毒性肝炎，本港目前要達成此目標，首要是建立良好醫患關係，形成鞏固連結。當中有幾個重要步驟，首先要找出這班高風險人士，為他們做檢查；若檢測結果為陽性，即有可能是慢性帶病毒者，便要讓他們來到門診見醫生，再接受治療。過程中可以看見數個關卡，而每個關卡都有很大機會令病人流失：
尋找困難：高危人士(如無家可歸者、藥物成癮者)難以透過傳統醫療渠道接觸。
意識不足：患者可能不了解現代口服藥已可徹底治癒丙肝，誤以為僅「帶病毒生存」，而未知或帶來肝硬化及肝癌風險。
就醫動力低：因社會問題、缺乏知識或覺得就醫麻煩，導致拒絕後續治療。
要通過這些關卡，我們需要一些平台的幫助。香港亞洲肝炎會與善導會正推行「肝淨行動：丙肝篩檢計劃」，透過善導會接觸到高危社群，進行快速抗體測試，10分鐘內便有結果，若測試陽性的話，就會安排抽血進一步確認，再轉介至香港中文大學肝臟護理中心接受治療。計劃希望幫助到約100名高感染風險人士。與此同時，我們也希望能藉此補充現時香港的丙肝數據，包括患病率及接受治療的比率，希望有關數據可讓更多NGO及政府等持份者，可增加資源去擴大計劃規模，幫助更多患者。
為令善導會的同工可以更加認識丙肝，我們亦準備了網上健康講座給他們，讓他們更加了解丙肝，從而更容易鼓勵到丙肝患者接受治療；相關的丙肝教育影片及單張會有中文及英文版本，有助同工探訪社區時，惠及更多高感染風險人士。
作者為香港亞洲肝炎會主席兼腸胃肝臟科專科醫生黎梓滔教授