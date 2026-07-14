突破重重關卡 助高危人士治療丙肝

肝炎有不同分類，較常見為甲、乙、丙、戊型。其中甲型及戊型肝炎主要經受污染的食物和水傳染，通常不會演變成慢性；而乙型及丙型肝炎則經血液傳染，若感染相關病毒引起急性肝炎之後，身體未能自行清除的話，便會成為慢性帶病毒者。如患上慢性肝炎而未有妥善處理，持續發炎會令健康肝臟組織逐漸結疤，如果疤痕愈來愈多，我們稱之為肝纖維化，進而發展為肝硬化，最終大幅增加肝癌風險。

針對丙型肝炎，本港約有0.3%人受此症影響，即大約17,000人左右。雖然患者數目看似不多，但我們知道丙肝透過血液、性接觸等傳播，所以某類別人士感染風險較高。例如注射毒品的人，早前有研究指出，多達七成的注射毒品人士感染丙型肝炎病毒；性工作者、性伴侶比較多，以及男男同性性接觸，而沒有做好安全措施的話亦會有較高風險。