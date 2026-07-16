父母最常犯的五個育兒牙齒謬誤——從第一顆乳齒說起

「乳齒蛀了又如何？反正會換的嘛。」 這句話，是我在診症室裡聽過最令人心疼的一句話。不是因為家長態度不好，而是因為這個根深柢固的誤解，讓不少孩子在換恆齒之前，已經歷了本可預防的口腔問題，並留下日後難以彌補的影響。以下5個香港父母最常犯的乳齒護理謬誤，希望能為家有幼兒的父母提供實用的參考。 謬誤一：乳齒蛀了無所謂，換牙就好 乳齒並非「臨時裝置」——它們協助兒童咀嚼及消化食物、引導恆齒在正確位置萌出、為顎骨和面部肌肉的正常發育提供支撐，以及協助語言學習。若乳齒因嚴重蛀蝕而過早拔除，鄰牙可能移位，令恆齒「冇位入」，日後需要更複雜的箍牙治療。此外，乳齒蛀齒的疼痛與感染，本身已對兒童的日常生活、飲食和心理帶來即時的影響，切勿等閒視之。

謬誤二：讓嬰兒含著奶瓶入睡很正常 嬰兒在含著裝有配方奶或果汁的奶瓶入睡時，甜液長時間池留在前齒周圍，形成「奶瓶性齲齒(Bottle Caries)」。受影響的乳齒可大面積崩蛀，嚴重時甚至需要在全身麻醉下進行牙科治療。正確做法：最後一次餵奶後，以濕紗布或嬰兒牙刷清潔牙齒，不讓嬰兒帶著奶瓶或以含乳姿勢入睡。 謬誤三至五：出牙前毋須護理、6歲才看牙醫、親嘴餵食無害 出牙前，父母應以清潔的濕紗布輕抹嬰兒牙齦，建立口腔被清潔的習慣；第一顆乳齒萌出後，應即時換用嬰兒牙刷及米粒大小的含氟牙膏(1,000ppm)。香港牙科學會建議，在嬰兒第一顆牙萌出後，或最遲一歲前進行首次牙科探訪，讓孩子盡早建立對牙科的正面印象，遠比6歲才首次看牙早得多。至於親嘴餵食：蛀牙的主要致病菌變形鏈球菌(Streptococcus mutans)可透過唾液傳播。大人以口吹涼食物、與寶寶共用餐具，均可能將自己口腔中的細菌傳給嬰幼兒，照顧者的口腔健康，直接影響孩子日後的口腔健康。

── 常見問題 Q&A ── Q：嬰兒牙膏需要含氟嗎？吞下去安全嗎？ A：含氟牙膏是預防蛀牙的有效工具。香港牙科學會建議嬰兒從第一顆牙萌出便使用含氟牙膏(含氟量1,000ppm)，每次米粒大小的分量，即使偶爾吞下，對嬰兒是安全的。教導孩子盡量吐出是好習慣，但量小時毋須過分擔憂。 Q：孩子非常抗拒刷牙，怎麼辦？ A：建立刷牙的正面聯繫是關鍵：讓孩子選擇自己喜歡的牙刷、把刷牙變成親子互動時光、可以唱歌或計時。固定每天相同時間刷牙，建立習慣比強迫更有效。若孩子持續極度抗拒，可向有兒童牙科經驗的牙醫尋求建議。