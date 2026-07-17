你的前列腺藥，是新藥還是舊藥？

治療前列腺增生的主要藥物之一「Alpha-1受體阻斷劑」，雖可紓緩前列線增生引致的下尿路症狀，卻有副作用；因此又出現了另一種藥物「選擇性Alpha-1A受體阻斷劑」。
先說說「Alpha-1受體阻斷劑」的副作用。最常見的是「姿勢性低血壓」，又稱為「體位性低血壓」，當身體突然變換姿勢，例如由卧床或坐下的姿勢突然站起來，就容易引起頭暈、暈厥，尤其是初次服用藥物後。因此通常建議在睡前服藥，以避免白天活動時暈倒。其他可能出現的副作用，包括：鼻塞、嗜睡、乏力、心悸或逆行射精。
「選擇性Alpha-1A受體阻斷劑」可以減少「姿勢性低血壓」的風險。原來Alpha-1受體有三大亞型(subtype)：Alpha-1A、 Alpha-1B及Alpha-1D，它們各自在人體內發揮不同的生理與藥理作用。Alpha-1A受體主要分布於前列腺、膀胱頸及尿道；針對它而研發的藥物「選擇性Alpha-1A受體阻斷劑」，主要作用於下泌尿道，因而不太影響全身血管，較不會引發全身血管擴張，減少對人體血壓的影響。
「選擇性Alpha-1A受體阻斷劑」的商用藥物名稱包括：
坦索羅辛(Tamsulosin)
西羅多辛(Silodosin)
如果你服用的藥物是以下名稱，那就是舊一代的「Alpha-1受體阻斷劑」：
特拉唑嗪(Terazosin)
多沙唑嗪(Doxazosin)
這些舊一代藥物令血壓下降的副作用較明顯，需要多加留意。
心水清的朋友可能已注意到，這些藥物的作用和副作用，都與治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑有相似之處。下周續談。
(前列腺增生藥 x 勃起功能藥之二)