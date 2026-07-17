你的前列腺藥，是新藥還是舊藥？

治療前列腺增生的主要藥物之一「Alpha-1受體阻斷劑」，雖可紓緩前列線增生引致的下尿路症狀，卻有副作用；因此又出現了另一種藥物「選擇性Alpha-1A受體阻斷劑」。

先說說「Alpha-1受體阻斷劑」的副作用。最常見的是「姿勢性低血壓」，又稱為「體位性低血壓」，當身體突然變換姿勢，例如由卧床或坐下的姿勢突然站起來，就容易引起頭暈、暈厥，尤其是初次服用藥物後。因此通常建議在睡前服藥，以避免白天活動時暈倒。其他可能出現的副作用，包括：鼻塞、嗜睡、乏力、心悸或逆行射精。