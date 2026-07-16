剛過去的6月，靈實在一年一度的慈善音樂會上，透過人工智能(AI)技術重塑創辦人之一司務道教士來港成立機構的歷程。科技讓歷史人物再次活現眼前，但真正跨越時空的，並非人工智能，而是靈實七十多年來始終秉持的願景、使命與核心價值。正因為一代又一代同工承傳這份信念，靈實才能不斷回應社會轉變中的需要，陪伴不同生命同行。 在「香港愛樂團」現場演奏的樂聲中，司教士的臉龐及事蹟栩栩如生地再次呈現(影片連結見下方)。觀眾感動的，不只是科技帶來的震撼，更是司教士所活出的愛心關懷、專業精神、傳揚福音和積極進取。這些價值不只屬於一位宣教士，而是一直流淌於靈實的文化之中，成為今天每一位同工回應社區需要時所秉持的初心。每當社區出現新的需要，靈實仍然堅定地回應：「我在這裡」，陪伴每一個有需要的人同行。

司教士的事蹟，特別是照顧肺病病人的經過，正是上述「我在這裡」的好例子。我們不妨把時鐘指針撥回至五、六十年代，在當時的香港，衛生環境普遍惡劣，肺癆特效藥尚未發明，患上肺病與死亡幾乎可以劃上等號。肺病的傳染性極高，病人在病發後期，由於氣管內的血管已被病菌腐蝕，會嘔出大碗大碗鮮血。看到這些駭人畫面，不用細想也能感受病人的痛苦，以及他們在步向死亡的過程中感到的恐懼及孤獨。可是，為了保障自身健康，多數人對於肺病病人寧可避之則吉。