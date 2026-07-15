天灸潮流，你跟對了嗎？

天灸乃順應「冬病夏治」之理，利用三伏天陽氣最盛之時，將辛溫藥物貼敷特定穴位，以溫通經絡、扶助正氣，常用於虛寒體質及反覆發作的呼吸系統疾病，如慢性咳嗽、哮喘、過敏性鼻炎等。對於平素畏寒、手足冰冷、易感冒、遇冷症狀加重者，天灸往往有良好調理作用。
近年天灸推廣日益普及，不少人「一窩蜂」參與，卻忽略了體質辨識的重要性。
臨床所見，一些本屬熱性或虛熱體質者，如口乾咽燥、易生暗瘡、睡眠不寧者，或正值濕疹發作、皮膚紅癢滲出者，接受天灸後反而加重不適。
陰虛火旺之人，本已津液不足，若再受辛溫刺激，容易出現口渴、咽痛甚至失眠。至於癌症患者，尤其在治療期間或體質偏熱、氣陰兩虛者，更需審慎評估，並非人人適宜。
這幾日門診，我曾勸退數位此類患者。有患者表示「老婆覺得我虛」，亦有人因「阿媽覺得我怕凍」而前來要求天灸。然而細問之下，部分人其實跟是夏天泠氣開得太大所以怕泠；又有屬於新冠感染後遺留咳嗽，伴有黃痰、咽乾、甚至胸悶，此多屬餘熱未清、肺絡不暢，並非單純虛寒。若此時貿然施以天灸，反有可能「火上加油」。此類，會改以中藥清潤肺絡、化痰止咳為先。不適者，先勸退，待日後體質變化後，再考慮是否適合進行天灸。
天灸作為一種具針對性的外治法，其療效建基於「辨證論治」。並非所有「怕冷」或「體弱」的感覺，都等同於虛寒體質。臨床上需綜合舌脈、症狀、病史，甚至生活習慣作全面判斷。市民在接受天灸前，應先諮詢註冊中醫師，了解自身體質及當前身體狀況，避免盲目跟風。
順時而治固然重要，但治病求本，更關鍵的是「因人而異」。唯有在正確辨證下施治，天灸方能發揮其應有價值，而非流於一種季節性的保健潮流。