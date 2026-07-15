天灸潮流，你跟對了嗎？

天灸乃順應「冬病夏治」之理，利用三伏天陽氣最盛之時，將辛溫藥物貼敷特定穴位，以溫通經絡、扶助正氣，常用於虛寒體質及反覆發作的呼吸系統疾病，如慢性咳嗽、哮喘、過敏性鼻炎等。對於平素畏寒、手足冰冷、易感冒、遇冷症狀加重者，天灸往往有良好調理作用。

近年天灸推廣日益普及，不少人「一窩蜂」參與，卻忽略了體質辨識的重要性。

臨床所見，一些本屬熱性或虛熱體質者，如口乾咽燥、易生暗瘡、睡眠不寧者，或正值濕疹發作、皮膚紅癢滲出者，接受天灸後反而加重不適。