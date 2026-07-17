用思念延續生命的故事

當摯愛離開人世，我們總希望能以某種方式把思念留下來，讓珍貴的回憶不會隨時間流逝而褪色。《觸格物語》的出版，正正示範了一種值得社會學習和推廣的紀念方式。
《觸格物語》由已故藝人鄭啟泰(Eric)與妹妹鄭啟晞(Fiona)共同創作。Fiona悉心整理哥哥多年來留下的文字心血，並配上自己的插畫創作，讓更多讀者得以認識Eric的思想、幽默感，以及他對電影藝術的熱愛。透過這本書，Eric對生活萬物的好奇與熱情得以延續，繼續感染更多人。
「觸格」這個名字本身亦別具意義。據悉，這是Eric中學畢業後拍攝實驗電影時所使用的公司名稱，相信取自菲林「逐格」的諧音，反映出他自年少時已對電影懷抱深厚熱情。而「物語」顧名思義，便是物件的故事。書中以擬人手法描寫不同物件，透過它們的視角訴說人生不同階段的回憶與情感。這些文字不僅承載著作者的思考，也讓Eric的生命故事沒有停留在過去，而是繼續陪伴讀者前行。
在香港，不少人在面對至親離世時，往往不知道如何安放思念與不捨。然而，睹物思人未必等同觸景傷情。有時候，一張照片、一本書、一件舊物，不一定只喚起失落與哀傷，更可以提醒我們曾經擁有的美好，成為一份溫暖的陪伴，以及延續生命影響力的力量。
《觸格物語》正正體現了這種意義。紀念一個人未必只能停留於傷感之中，也可以透過創作、文化及分享，將對逝者的愛與懷念，轉化成一份有價值的分享，溫暖人心。當更多人因為這本書而認識Eric、感受他的思想與熱情，他的生命便以另一種方式繼續存在，影響著更多人的生命。
香港防癌會一直鼓勵社會以正面而有意義的方式紀念已離世的親友。因為生命雖然有限，但愛與關懷卻能以不同形式延續下去。《觸格物語》的出版，正好讓我們看見思念可以超越哀傷，化為創作、分享與同行的力量。
《觸格物語》新書分享會
日期：2026年7月18日(星期六)
時間：下午3時至3時半
地點：香港書展 Hall 1B-E08
慈善義賣網頁：https://donation.hkacs.org.hk/event/chartiy_book_sales/
香港防癌會感謝Eric及Fiona對本會的支持。凡購買《觸格物語》，收益扣除成本後將捐贈予香港防癌會，用於支持本會服務工作，幫助更多受癌症影響的患者及其家人，讓關愛與希望得以延續。
香港防癌會
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