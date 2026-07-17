用思念延續生命的故事

當摯愛離開人世，我們總希望能以某種方式把思念留下來，讓珍貴的回憶不會隨時間流逝而褪色。《觸格物語》的出版，正正示範了一種值得社會學習和推廣的紀念方式。

《觸格物語》由已故藝人鄭啟泰(Eric)與妹妹鄭啟晞(Fiona)共同創作。Fiona悉心整理哥哥多年來留下的文字心血，並配上自己的插畫創作，讓更多讀者得以認識Eric的思想、幽默感，以及他對電影藝術的熱愛。透過這本書，Eric對生活萬物的好奇與熱情得以延續，繼續感染更多人。

「觸格」這個名字本身亦別具意義。據悉，這是Eric中學畢業後拍攝實驗電影時所使用的公司名稱，相信取自菲林「逐格」的諧音，反映出他自年少時已對電影懷抱深厚熱情。而「物語」顧名思義，便是物件的故事。書中以擬人手法描寫不同物件，透過它們的視角訴說人生不同階段的回憶與情感。這些文字不僅承載著作者的思考，也讓Eric的生命故事沒有停留在過去，而是繼續陪伴讀者前行。