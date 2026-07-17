治療犬輔助訓練小朋友社交溝通

「狗狗好可愛，我想摸摸牠！」許多小朋友第一次見到治療犬時，都會不由自主地主動開口。近年來，治療犬輔助療法(Animal-Assisted Therapy, AAT)在外國的兒童發展領域備受關注，尤其對社交溝通能力較弱的小朋友，帶來顯著正面效果。 治療犬作為「社交催化劑」 治療犬溫和、平靜的特質，能自然降低孩子的焦慮，為社交互動創造安全環境。根據一項針對自閉症譜系障礙(ASD)兒童的社交技能訓練顯示，加入治療犬的組別，在社交技能、視角取替(perspective taking)和減少孤獨感方面，改善幅度明顯高於傳統訓練組。孩子不僅更願意與同伴互動，社交溝通行為亦更自然。

另一項發表於《Frontiers in Psychology》的研究，探討狗狗訓練介入(Dog Training Intervention)對自閉症幼兒的影響。結果顯示，參與訓練的孩子在非語言溝通上有顯著進步，包括更持久的眼神接觸、手勢和面部表情，同時主動向狗狗發出語言指令的次數增加。研究指出，狗狗作為活生生的「夥伴」，能激發孩子練習輪流對話(turn-taking)和主動發起互動(initiating interaction)的能力。 系統性回顧亦支持這些發現。一篇2024年的文獻回顧分析多項研究，指出84%的結果顯示，治療犬介入對ASD兒童的溝通和社交互動有正面影響，包括提升同理心、增加語言表達，以及改善整體社交參與度。治療犬不單是「玩具」，更像一位耐心、不作批判的夥伴，幫助孩子在低壓環境中反覆練習社交技巧。

日常應用與香港實況 在香港，雖然治療犬服務仍處於發展階段，但部分兒醫院和學校已開始引入一些探訪計劃。治療犬可協助增加參加者的溝通動機，例如： 主動開口與眼神接觸：狗狗的吸引力和溫柔回應，鼓勵孩子自然地說出「我想摸牠」或「狗狗在做甚麼」，同時練習維持眼神接觸。

輪流與合作：透過簡單的「指揮狗狗」遊戲，孩子學習等待、輪流發指令，並與治療師或同伴合作。

情緒表達與理解：觀察狗狗的情緒反應，幫助孩子認識和表達自己的感受，強化同理心。