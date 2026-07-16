貓有九條命：rAIM療法 vs. AIM30補充劑

含專利氨基酸A-30的貓用腎臟保健營養補充劑，理論上能幫助貓隻體內AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage，巨噬細胞凋亡抑制因子)從IgM解離並活化，以支援腎臟清除廢物。然而，目前仍缺乏嚴謹的大型臨床試驗直接證明口服A-30能有效延緩病情或延長壽命。

AIM是東京大學醫學院的宮崎徹博士在1999年發現並往後致力研究的核心蛋白；30，是據說宮崎博士的研究曾指出，如果能有效解決慢性腎病問題，貓隻的平均壽命有望從目前約15歲延長到接近30歲。AIM30這保健營養補充劑的品牌取名，就是AIM蛋白研究加上30年壽命的願景。