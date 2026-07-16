貓有九條命：rAIM療法 vs. AIM30補充劑

含專利氨基酸A-30的貓用腎臟保健營養補充劑，理論上能幫助貓隻體內AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage，巨噬細胞凋亡抑制因子)從IgM解離並活化，以支援腎臟清除廢物。然而，目前仍缺乏嚴謹的大型臨床試驗直接證明口服A-30能有效延緩病情或延長壽命。
AIM是東京大學醫學院的宮崎徹博士在1999年發現並往後致力研究的核心蛋白；30，是據說宮崎博士的研究曾指出，如果能有效解決慢性腎病問題，貓隻的平均壽命有望從目前約15歲延長到接近30歲。AIM30這保健營養補充劑的品牌取名，就是AIM蛋白研究加上30年壽命的願景。
2017年，丸紅株式會社(Marukan Co., Ltd.)與宮崎博士合作，將AIM研究成果轉化為商業產品。作為AIM30系列(補充劑、零食等)的主要開發及製造商，丸紅株式會社把A-30專利氨基酸配方製成實際產品。要留意的是，補充劑的設計原理是本身不含實際AIM蛋白(這些是口服補充劑，不是注射用的重組AIM藥物)，而是提供特定氨基酸複合物(amino acid complex)，目的是幫助貓隻自身的AIM從IgM上解離恢復其活性(另額外添加成分包括輔酶Q10、白藜蘆醇、牛磺酸)。這些補充劑試圖透過營養方式優化AIM通路，促進廢物清除、減輕炎症，並提供抗氧化與能量支持作為腎臟護理的輔助。
換句話，這是間接支持，效果肯定程度不如正在臨床試驗中直接補充功能性AIM蛋白的重組AIM注射劑。