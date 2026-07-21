針灸可放鬆肌肉減少炎症發生

針灸不只是「拮針」這般簡單，不少人對針灸存有誤解，認為它是一個很古老的治療方式，令人很痛。效用方面，亦不及服食西藥般顯著。
目前，西方醫學體系已肯定針灸的效用。於早兩篇分享中，莊子老師亦提及世界衛生組織已確認針灸可治療多種病症。於英國的NHS (National Health Service，國民保健署)，它們更將針灸列作治療慢性痛症方案之一。至於效用，可簡單總結為4點：
啟動神經系統，令大腦釋放天然止痛素；
局部改善血液循環，加速組織修復，減少炎症發生；
刺激結締組織，重整肌筋膜張力，放鬆肌肉；
調節自律神經系統，降低壓力荷爾蒙，改善睡眠質素。
使用一次性無菌毫針
針灸使用的針，都是一次性無菌毫針，直徑只有0.25mm。每次留針時間(針刺入穴位後，未被拔走前，停留於皮膚上的時間)，約10至15分鐘。
有人擔心針灸痛，其實它只會帶來「微微痠脹感」。對於第一次接受針灸的客人來說，他們在療程後，或感輕微疲倦，這均屬正常反應，代表身體正開始進行調節。
惟須注意，針灸治療一般需進行4至8次才有明顯效果。但過量施針，會對身體做成刺激，或會產生暈針風險(客人在接受針灸治療時，出現頭暈、嘔吐及四肢冰冷等症狀)。
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文章來源：澳源運動脊椎治療中心專頁
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