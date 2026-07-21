針灸可放鬆肌肉減少炎症發生

針灸不只是「拮針」這般簡單，不少人對針灸存有誤解，認為它是一個很古老的治療方式，令人很痛。效用方面，亦不及服食西藥般顯著。

目前，西方醫學體系已肯定針灸的效用。於早兩篇分享中，莊子老師亦提及世界衛生組織已確認針灸可治療多種病症。於英國的NHS (National Health Service，國民保健署)，它們更將針灸列作治療慢性痛症方案之一。至於效用，可簡單總結為4點：