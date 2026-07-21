丙肝可致肝癌 高危一族應盡早檢測

丙型肝炎是主要透過體液和血液傳染的疾病。在以前未發現丙肝病毒時，輸血是最常見的感染途徑，同時亦不知道已經被感染。現時捐血有嚴謹的檢查，包括乙肝、丙肝、HIV等，所以現時從輸血感染丙肝已是絕無僅有。性工作者和性伴侶較多人士，於這類傳染疾病也較受關注，而丙肝風險則不及乙肝和HIV， 但若有激烈性行為或有傷口時仍要留意。至於最重要的一個高危群組，是用針筒注射藥物的人士，因為共用針筒會導致直接血液接觸，令他們最為高危，佔本港丙肝感染者多達60%。

要留意的是，絕大部分慢性丙型肝炎在早期可以完全沒有徵狀，以致患者難以察覺，直到病情愈來愈嚴重、到出現肝硬化才會有病徵，常見例如腹水、容易出血、肝性腦病等，同時會增加肝癌風險。同樣地，肝癌也是後期才出現不適，察覺時已難以根治。另一方面，少數情況下丙肝與一些免疫疾病有關聯，誘發關節炎、腎病等。若丙肝能夠在徵狀出現前發現並接受治療，便可以預防這些嚴重的併發症，所以丙肝的篩查相當重要。

隨醫學發展，現時丙肝篩查非常簡單，可採用快測的方法，就好像「篤手指」驗血糖一樣，抽取小量血液，放在試紙上，便可知道身體內有沒有抗體，代表是否曾經感染過。陽性者可進一步抽血接受病毒RNA測試，以確定是否有病毒存在。RNA測試也有兩種方式，一是傳統的抽血化驗，而最新的方法，只需抽取較小量的樣本，可以在「篤手指」時採樣，一樣可做到檢測。檢測只需一天便有結果，有助患者盡快跟進治療。