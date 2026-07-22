男士膀胱炎延誤治療可永久傷腎 高危因素要留意！

膀胱位於下腹部，緊接尿道，以構成整個泌尿系統的下泌尿道部分，之上則接通屬上尿道部分的輸尿管和左右兩邊腎臟。當腎臟分泌尿液，會經輸尿管送到膀胱儲存，當膀胱注滿後，尿液就會經尿道排出體外。

本地急性膀胱炎個案普遍是由細菌引起的泌尿道感染，屬於細菌性膀胱炎。而引起炎症的細菌大部分來自糞便中的大腸桿菌，經尿道向上走到膀胱並在裏面繁殖增生，繼而發炎。

膀胱炎的男性患者，臨床上多源於本身患了腎結石、多囊性腎病、良性前列腺增生或尿道狹窄問題而影響尿流暢順，以致令膀胱受細菌感染而形成炎症。不過，一些受HIV病毒感染，或癌症化療或電療而影響免疫系統的人士，又或需要長期使用導尿管的帶病長者，也是膀胱炎的高危族。