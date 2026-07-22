男士膀胱炎延誤治療可永久傷腎 高危因素要留意！

膀胱位於下腹部，緊接尿道，以構成整個泌尿系統的下泌尿道部分，之上則接通屬上尿道部分的輸尿管和左右兩邊腎臟。當腎臟分泌尿液，會經輸尿管送到膀胱儲存，當膀胱注滿後，尿液就會經尿道排出體外。
本地急性膀胱炎個案普遍是由細菌引起的泌尿道感染，屬於細菌性膀胱炎。而引起炎症的細菌大部分來自糞便中的大腸桿菌，經尿道向上走到膀胱並在裏面繁殖增生，繼而發炎。
膀胱炎的男性患者，臨床上多源於本身患了腎結石、多囊性腎病、良性前列腺增生或尿道狹窄問題而影響尿流暢順，以致令膀胱受細菌感染而形成炎症。不過，一些受HIV病毒感染，或癌症化療或電療而影響免疫系統的人士，又或需要長期使用導尿管的帶病長者，也是膀胱炎的高危族。
一旦患上膀胱炎，引起炎症的細菌會令膀胱易腫脹及變得敏感，於是就算小量尿液也足以刺激到膀胱壁，令患者常感尿急及出現尿頻，惟每次排出的尿量卻很少。此外，細菌又會令膀胱內尿液的酸性增強及化學成分比例失衡，導致排尿時感灼痛，及尿液深色、渾濁、有異常臭味，而部分患者會因膀胱黏膜的微絲血管受細菌感染而遭破壞，以致排出血尿。膀胱炎患者一般較少發燒，惟當出現以上典型症狀兼伴有達攝氏38度的高燒，並有下背痛或腰兩側痛，則小心有可能腎臟已受細菌感染。
膀胱炎患者必須接受處方抗生素治療，通常兩、三天已見改善，惟仍要遵照醫生指示完成整個療程以徹底清除致病的細菌。治療期間同時要多喝開水，保持排尿暢順。
如果抗生素不見效，必須告知醫生以找出真正病因。因為當膀胱炎不予及時醫治，細菌可乘機上行感染腎臟，併發急性腎盂腎炎(APN)，令腎臟遭受永久性損害，造成嚴重的後遺症。
膀胱炎與生活習慣有莫大關係，若痊癒後沒有改善飲水少、常長時間忍尿的壞習慣，仍有復發風險。然而，如果藥物及改善習慣後膀胱炎依舊持續復發，醫生可能會建議進行詳細檢查和掃描，以了解是否泌尿系統有異常導致。
作者為香港港安醫院—荃灣泌尿外科顧問醫生王明晧