最近有幸被某大NGO邀請，以「上一輩」嘅身份同Gen Z傾職場。
坐喺一班後生仔女面前，你會突然覺得自己好似又返老還童，但同時又不得不承認事實係自己真係老咗。
傾偈之後，我更深刻感受到：每個年代都有巨大嘅價值觀差異。
但差異唔代表高低，唔代表對錯，只係大家嘅世界觀唔同。
近排我都同好多年輕網紅交流。成日有人話Gen Z「整頓職場」，但講白啲——佢哋係睇得比我哋上一輩更通透。
我認為Gen Z比起70、80後更具創意，但同時佢哋需要更大嘅理由去做一件事。
以前老闆一句「做啦」就做；而家你想佢哋主動、有動力，你就要講得出合理理由。
好多老闆覺得後生仔「麻煩」，但諗深一層：會唔會係我哋上一代太習慣「唔需要理由」就做嘢？同年輕人溝通，用心聆聽唔夠。
你要理解佢哋嘅文化背景，先理解佢哋嘅想法；理解想法，先有真正交流嘅空間。
呢個係我喺同Gen Z對話時最深嘅體會。作為一個治療工作者，我更加覺得，如果唔理解年輕一代嘅世界觀，療癒好容易變成離地空談。
我哋又願唔願意放低自己去向年輕人學習？
其實唔學都冇問題，只要你唔怕被淘汰就可以。
但如果你希望繼續同年輕人保持溝通甚至乎希望了解佢哋，咁就要肯學、肯聽、肯理解。
我哋可以慢慢變成中佬但不要慢慢變成廢佬。
Tim Sir
催眠治療導師
哲學諮詢師(企業)
香港催眠輔導中心創辦人