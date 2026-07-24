最近有幸被某大NGO邀請，以「上一輩」嘅身份同Gen Z傾職場。

坐喺一班後生仔女面前，你會突然覺得自己好似又返老還童，但同時又不得不承認事實係自己真係老咗。

傾偈之後，我更深刻感受到：每個年代都有巨大嘅價值觀差異。

但差異唔代表高低，唔代表對錯，只係大家嘅世界觀唔同。

近排我都同好多年輕網紅交流。成日有人話Gen Z「整頓職場」，但講白啲——佢哋係睇得比我哋上一輩更通透。

我認為Gen Z比起70、80後更具創意，但同時佢哋需要更大嘅理由去做一件事。