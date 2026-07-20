人工智能應用 輔助撰寫放射學報告

人工智能病歷書記(AI scribe)正逐漸在醫療體系中採用，減輕臨床文書工作的負擔、提升效率，並讓臨床醫護人員投入更多時間照顧病人。AI病歷書記可聆聽會診過程，擷取相關醫學資訊，並生成結構化的病歷初稿供臨床人員審閱。此技術尤具價值，因電子病歷(EHR)的記錄工作耗時，亦是導致臨床人員倦怠的重要因素之一。AI病歷書記並非要取代醫護人員，而是作為輔助工具，協助撰寫初稿、摘要對話內容，並把資訊整理成可用的格式。

AI病歷書記可生成包含現病史、病情回顧、評估與治療方案等的就診記錄。例如在基層門診，AI可記錄病人呼吸困難加劇、有哮喘病史，以及需要調整吸入劑治療的方案。其後由臨床醫生審閱、修改並簽署病歷，從而在維持適當監督的前提下改善工作流程。