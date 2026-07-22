「拗柴磁石」的吸引力法則

感情路上，或許有些女孩子會自嘲是「渣男磁石」：雖曾經歷過無數次遇人不淑，每次都跌至遍體鱗傷，但下次還是逃不過被傷害的命運。而在骨科診症室裏，不少年輕好動的女病人，則被確診為「拗柴磁石」：因重複拗柴而導致慢性踝關節不穩定，出現慣性拗柴的問題。 為何年輕女性，較男性更容易成為「拗柴磁石」？答案原來與她們的生理結構有莫大關係。女性因受荷爾蒙影響，韌帶的鬆弛度比男性高，雖增加了關節的靈活性，卻令關節更容易扭傷。特別是當女性穿着高跟鞋，足部處於下垂姿勢，踝關節便會變得不穩定，而距腓前韌帶(ATFL)則被拉緊，容易因拗柴而撕裂。ATFL在重複撕裂下會變得鬆弛，以致踝關節更加不穩定，亦更容易再次拗柴，形成「拗完—鬆—再拗」的惡性循環。

除了韌帶撕裂外，重複拗柴更損害了本體感覺(Proprioception)。它是體內不靠視覺來感知身體位置與肌肉張力的能力，我們可視之為人體的「第六感」或GPS。這套系統透過分布在肌肉、肌腱和關節內的感受器，監測身體各部位的位置。當你走在凹凸不平的路上，仍能夠調整重心而不跌倒，就是靠賴這套防跌系統。 然而，當踝關節韌帶反覆受傷，這種「第六感」便會失靈，無法及時向大腦發出預警。萬一再次失足，大腦便來不及反應，未能指令踝關節外側的腓骨肌群進行防禦性收縮。這種神經與肌肉不協調，會令患者即使走在平地，也會忽然感到腳軟，任由踝關節再次「翻車」。情況正如女孩子失去理性的第六感，換來容易心軟的「戀愛腦」，結果一而再、再而三地「吸引」着拗柴的悲劇發生。

若不正視慢性踝關節不穩定，關節軟骨便會加速耗損。因此骨科醫生會安排患者照磁力共振，來評估韌帶撕裂程度，並偵測是否伴隨着軟骨損傷。對於韌帶嚴重撕裂者，手術能夠將鬆弛的韌帶，透過修補或重建來加固。然而術後的復康治療亦至為關鍵：透過本體感覺訓練(包括平衡力和神經肌肉訓練)，去重新校準GPS的靈敏度，並強化腓骨肌群以增強防跌機制，來讓患者及早擺脫「拗柴磁石」的宿命。 關節象徵着關係，而在人生的漫漫長路上，少不免會遇過幾次拗柴。問題在於每次足踝受傷後，你能否從治療過程中，重建自愛的本體感覺，學習專心「睇路」，不再將身體重心，側重在隨時「拗完—鬆」的不穩定關節上。

作者為骨科專科醫生