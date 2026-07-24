「一箭雙鵰」治勃起障礙與前列腺增生

前列腺增生會引發勃起功能障礙嗎？

這個課題一直存在爭議。一般認為前列腺增生不會直接破壞性功能，但兩病同時出現的機率高，故相信前列腺增生可以間接影響性生活，例如透過身體變化、心理壓力及藥物副作用等。患者夜尿頻繁等的下泌尿道的症狀，會影響其睡眠質素；加上對排尿失控的擔憂，自信心受挫等心理壓力，會嚴重降低患者的性慾與性生活頻率。

而且兩病的高危因素是十分相似的，包括：年齡、荷爾蒙變化、代謝症候群及血管硬化等。研究顯示，前列腺增生患者出現勃起功能障礙的機率是一般男性的約2.9倍！