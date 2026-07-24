「一箭雙鵰」治勃起障礙與前列腺增生

前列腺增生會引發勃起功能障礙嗎？
這個課題一直存在爭議。一般認為前列腺增生不會直接破壞性功能，但兩病同時出現的機率高，故相信前列腺增生可以間接影響性生活，例如透過身體變化、心理壓力及藥物副作用等。患者夜尿頻繁等的下泌尿道的症狀，會影響其睡眠質素；加上對排尿失控的擔憂，自信心受挫等心理壓力，會嚴重降低患者的性慾與性生活頻率。
而且兩病的高危因素是十分相似的，包括：年齡、荷爾蒙變化、代謝症候群及血管硬化等。研究顯示，前列腺增生患者出現勃起功能障礙的機率是一般男性的約2.9倍！
很多人不知道，原來治療勃起功能障礙的PDE5抑制劑，是可用於治療前列腺增生症狀的。其作用原理，是透過抑制PDE5(第五型磷酸二酯酶)，使前列腺與膀胱頸部的平滑肌放鬆，減少尿道阻力，改善排尿困難等下泌尿道症狀。
PDE5抑制劑中的「他達拉非(Tadalafil)」，在2011年已被美國食物及藥品管理局(FDA)核准可用於治療前列腺增生，建議每天一次低劑量(5mg)服用。他達拉非特別適合同時有勃起功能障礙的患者，能達到「一箭雙雕」的效果。
每個病人的症狀不同，有些病人可能仍需要服用前列腺增生藥物；那麼，可以也服用PDE5抑制劑嗎？下周續談。
(前列腺增生藥 x 勃起功能藥之三)