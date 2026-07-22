街巿熱搜：紫蘇葉 春夏家常食療

最近逛街市，發現賣薑蔥的菜檔有新鮮紫蘇葉出售，五元一把，當然要趁當造入貨。 紫蘇葉屬於季節限定鮮品，過了夏季便要到專門售賣鮮草藥的店舖才有機會買得到。 不少後生一代對紫蘇葉的印象，只停留在日本料理店魚生旁邊那片紫綠色「裝飾葉」。其實它並非單純擺設，而是可以直接包裹魚生食用。 從中醫角度來說，魚生性質生冷，容易損傷脾胃陽氣，一般不建議經常進食。不過現代人喜歡日式料理食用魚生，以紫蘇葉包裹同吃，既能增添香氣，又有助減少食生冷後出現腹脹、腹痛或腹瀉的機會。

到日本及韓國旅遊，會發現他們十分善用紫蘇葉。日本人除了配搭刺身外，亦常將紫蘇入飯團、天婦羅及冷麵之中。韓國人則喜歡以新鮮紫蘇葉配合生菜包裹烤肉進食，既能利用其獨特辛香味道解膩，又能增加蔬菜攝取，平衡肉食過多帶來的負擔。 《中國藥典》記載，紫蘇葉味辛、性溫，具有解表散寒、行氣和胃的功效，常用於風寒感冒、咳嗽、胸悶、噁心嘔吐等症狀。春夏之交天氣乍暖還寒，室內冷氣與戶外高溫溫差甚大，加上近期流感及呼吸道疾病較多，人體容易受到風邪侵襲。此時適量飲用紫蘇茶，有助疏散表邪，調暢氣機。

最簡單的做法是以新鮮紫蘇葉配甘草及烏龍茶沖泡。紫蘇葉芳香解表，烏龍茶消滯解膩，甘草則能調和諸藥，味道清香順口，十分適合作為春夏保健茶飲。下午工作疲倦時飲一杯，既提神又養生。 紫蘇葉亦是入饌良品。每逢大閘蟹季節，食肆都會在蒸籠底部鋪上紫蘇葉同蒸，除了增加香氣外，亦有助減輕蟹類及魚鮮的寒涼之性。古人更常以紫蘇配魚、蝦、蟹同煮，取其解腥和胃之效。 若因貪吃雪糕、凍飲或魚生等生冷食物而出現肚痛、肚瀉等不適，不妨用幾片新鮮紫蘇葉，配黑糖薑煮水飲用。紫蘇溫中行氣，生薑散寒暖胃，黑糖補中和胃。紫蘇葉溫性，食前先了解體質或請教醫師。