碧咸隻IM8有幾得？

研究發現，服用IM8 Daily Ultimate Essentials完整配方12周後，中期數據顯示95%參與者感到能量提升、85%消化改善、80%睡眠更好、75%注意力更集中，且無明顯副作用。

有報道指，碧咸在本屆世界盃期間總收入預計將高達2,500萬美元，其商業收入超越所有現役參賽球員。萬人迷的生意版圖，其實早已超越其老本行足球。兩年多前，IM8聯合創始人碧咸表示，「我親身體驗過IM8對我的健康、精力和專注力的積極影響。與Prenetics攜手，IM8將尖端科學與創新技術完美結合，致力於幫助人們更好地掌控自己的健康與提升生活品質。」碧咸不用多作介紹，Prenetics其實是香港健康科技領域的代表企業。2014年創立，從基因及診斷檢測到全力發展補充劑業務，科學證據怎樣說？