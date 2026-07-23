俗話說「小產如破採之果，大產如栗熟自脫」。意思是自然生產像熟透的果實自然掉落，小產則是強行摘下未熟的果子，對經絡與子宮的損傷更深。因此，小產後的調理更為重要。
無論是自然流產還是手術流產，身體的恢復通常需要2至4周。我們將這段時間分為3個黃金階段：
第一階段：惡露排淨——「清」
目標：協助子宮收縮，排除殘餘血塊與組織。
中醫調養：此時不宜大補。可以飲用生化湯、益母草等(須經醫師診斷後使用)，幫助去瘀生新。
忌口：嚴禁酒、辛辣刺激等食物，以免引發大出血。
第二階段：修復內膜——「調」
目標：修復受損的子宮內膜，緩解小腹隱痛與腰痠。
中醫調養：著重於「養血化瘀」，可以開始食用豬肝、菠菜、紅棗、桂圓、牛肉等食物，調理脾胃，幫助身體恢復氣血。
生活重點：此時身體抵抗力最低，嚴禁盆浴、游水，避免邪氣侵入。
第三階段：強化腎氣——「補」
目標：恢復卵巢功能，為下一次排卵做準備。
中醫調養：此時才是真正「補」的時機。建議加強補腎與補氣血，如食用黑豆、黑芝麻、杜仲、桑寄生、桑葚等等，預防未來腰部痠痛。
同時，要緊記坐小月子期間的禁忌。
1. 嚴禁過早性行為：建議至少等惡露排淨、來一次正常的月經之後。
2. 避免寒涼刺激：避免吃生冷，洗頭、沖涼後務必立刻吹乾，不可吹風，避免「寒濕」侵襲關節。
3. 禁止負重：提重物對於尚未復位的子宮而言是巨大的負擔，容易導致未來子宮下垂或長期的慢性腰痛。
4. 不可過度用眼：中醫說「肝開竅於目，肝受血而能視」。小產大傷氣血，而氣血不足會直接影響視力。過度用眼或情緒激動流淚，容易導致眼睛乾澀、視力模糊。
5. 情緒的禁忌：忌大悲、大怒。 情緒波動會導致肝氣鬱結、月經異常。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部二級講師王譽穎