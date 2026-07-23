俗話說「小產如破採之果，大產如栗熟自脫」。意思是自然生產像熟透的果實自然掉落，小產則是強行摘下未熟的果子，對經絡與子宮的損傷更深。因此，小產後的調理更為重要。

無論是自然流產還是手術流產，身體的恢復通常需要2至4周。我們將這段時間分為3個黃金階段：

第一階段：惡露排淨——「清」

目標：協助子宮收縮，排除殘餘血塊與組織。

中醫調養：此時不宜大補。可以飲用生化湯、益母草等(須經醫師診斷後使用)，幫助去瘀生新。