當痛楚成了誤鳴的警報

反覆肌肉疼痛，究竟身體出了甚麼問題？
當痛楚持續過久，問題往往已不再只是最初受傷的部位，而是會藏於神經系統本身。
痛覺，本是身體的一套「警報系統」。正常情況下，唯有真正損傷或發炎，它才會響起，提醒我們保護患處。然而，一旦這警報長期高度戒備，它便會變得愈來愈敏感——連輕微刺激，也足以觸發強烈反應，這正是慢性疼痛的核心。
當痛楚持續數月，神經系統會逐漸變得敏感：原本需較強烈刺激才會引發的痛感，漸漸變成輕觸，甚至稍一活動便覺疼痛。這現象在醫學上稱為「中樞神經敏感化」，意指大腦與脊髓對痛的處理變得過度敏感。它亦解釋了何以許多慢性疼痛「反覆檢查仍找不出明顯問題」，痛楚卻真實無比。
各類不適如肌肉痛楚，情緒壓力，都會對身體造成負荷，一開始身體還可忍受，但長期生活在不適當中，會使身體愈發變得敏感，更不能忍受不適感覺，一旦超出可忍受範圍，不適可能會嚴重影響生活作息，也很難透過自己休息恢復。
要減輕痛楚，其實只有兩個方向：一是改善睡眠、紓緩壓力、調節情緒，減少負荷累積；二是藉著強健身體、重建活動能力，令你能承載更多不適，不致超出負荷。
要打破這個循環，倚靠的並非無止境的休息或止痛藥，而是循序漸進地重建活動能力，讓過度敏感的神經系統慢慢恢復。
本會為受痛症影響的人士提供物理治療評估及運動建議。詳情請查看https://forms.cloud.microsoft/r/PmHEPWNiPT
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作者為香港中華基督教青年會註冊物理治療師李槶鍵