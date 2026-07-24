當痛楚成了誤鳴的警報

反覆肌肉疼痛，究竟身體出了甚麼問題？

當痛楚持續過久，問題往往已不再只是最初受傷的部位，而是會藏於神經系統本身。

痛覺，本是身體的一套「警報系統」。正常情況下，唯有真正損傷或發炎，它才會響起，提醒我們保護患處。然而，一旦這警報長期高度戒備，它便會變得愈來愈敏感——連輕微刺激，也足以觸發強烈反應，這正是慢性疼痛的核心。

當痛楚持續數月，神經系統會逐漸變得敏感：原本需較強烈刺激才會引發的痛感，漸漸變成輕觸，甚至稍一活動便覺疼痛。這現象在醫學上稱為「中樞神經敏感化」，意指大腦與脊髓對痛的處理變得過度敏感。它亦解釋了何以許多慢性疼痛「反覆檢查仍找不出明顯問題」，痛楚卻真實無比。