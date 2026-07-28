直接抗病毒藥物 治療丙肝成功率高

丙型肝炎屬於慢性病毒感染，香港流行率不高，只有0.3%，但是在特別群族，包括九十年代初曾經輸血或血製品，又或曾共用針筒注射藥物人士，都會有較高感染風險；尤其是針筒注射藥物人士，人數佔感染者總數接近三分之二。 這類特別群族特別需要做篩查，如果結果呈陽性，現時有非常有效的直接抗病毒口服藥(DAAs)，服用8至12星期療程之後，基本上可根治丙肝，治癒率超過95%。因此非常建議以高風險群組為主導作出篩查，並給予治療，一方面助患者根治疾病，同時我們亦視治療為預防的一部分(treatment as prevention)，可減低患者在族群中互相傳染病毒。

香港引入了兩種丙肝直接抗病毒口服藥，療程上有分別： 每日一次，每次一粒，服用12周(3個月)。

每日一次，每次三粒，服用8周(2個月)。 DAAs飯前飯後服用均可，但由於藥物經過肝臟CYP3A4酵素代謝，須避免柚類水果及其果汁及貫葉連翹(常見於保健品或草本茶中的成分)，會影響藥物在血液中的濃度；還要留意或與其他藥物出現交互作用(相沖)。其中一個常見例子是他汀類降膽固醇藥，部分或會出現相沖；另外，部分精神科藥物都會出現相沖狀況，導致肝酵素或肌肉酵素指標變得不穩定。因此醫生處方藥物前，會檢視患者的病史和正服用的藥物，確保將影響減至最低，能夠順利完成療程，根治丙肝。

因為療程短，完成治療難度不高，不過我們也會鼓勵患者，提醒每日用藥，例如在手機設置提示；如果患者患有其他慢性疾病需要用藥，需向醫生清楚說明，讓醫生選擇相沖機會最少的DAAs或根據醫生建議調整用藥，達致最佳療效；若有相沖情況，則可能要調整藥物處方。萬一患者中途忘記用藥2、3天，則要給患者信心，短暫漏服對療程影響輕微，只要堅持完成療程，治療成功率並不會受影響。 值得一提是，兩㮔DAAs已經納入醫管局藥物名冊，患者只需支付標準藥物費已經可以用藥，不會構成經濟壓力；若希望得到治療，亦只需到就近公立醫院肝臟科排期便可。

要留意清除體內丙肝病毒後仍可再次感染，高風險群組的再感染率達到9%至10%，因此鼓勵患者接受治療後，如仍有濫藥習慣，可用美沙酮取代；另外可透過志願機構、NGO等尋求協助戒毒。至於有高風險性接觸人士，就應做足安全措施，保護自己。日常生活上要維持肝臟健康，建議減少攝取酒精，以及規律作息，避免熬夜。 曾經有一名已戒毒人士，十多年前採用過利巴韋林及干擾素治療丙肝，曾經降低病毒量水平，但後來病毒量重新上升，令他很灰心，有感無法治療，於是不再覆診。幸而社工一直有跟進，幾年後再帶他來到腸胃肝臟科專科門診。檢查之下發現已發展成肝癌，患者更加灰心，一度想放棄治療；而肝癌其實仍屬初期，可透過手術根治，幾經勸導之下終於肯接受手術。治癒肝癌之後，適逢丙肝直接抗病毒藥物列入藥物名冊，於是為他處方藥物作出治療，完成療程後，終清除丙肝病毒，因病毒導致的肝纖維化和肝硬化也逐漸消退。現時年過七十，身體仍然健康，精神奕奕。

作者為香港亞洲肝炎會委員會成員兼腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹教授

香港亞洲肝炎會委員會成員兼腸胃肝臟科專科醫生黃麗虹教授