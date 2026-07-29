「相沖」可增加藥物中毒風險

八字相沖信不信由你，不過藥物跟食物，以及藥物跟藥物之間的「相沖」就絕不可輕視，否則可導致藥物不良反應或甚有可能引發藥物中毒意外！
藥物跟食物及藥物跟藥物之間的所謂「相沖」，簡單來說是指日常藥物跟某類藥物或食物同時服用時，會引致藥效過量或失效而產生副作用。
一般成年人的藥物中毒風險，可跟藥物與食物及藥物與藥物之間的相沖問題有關。首先最常聽見的「相沖」食物是西柚及楊桃。尤其西柚汁(包括新鮮或濃縮)含有大量抑制肝臟中的細胞色素P450 3A4酶，會減慢藥物代謝，令某些藥物例如用作降膽固醇的他汀類藥物，在血液的濃度增加而產生副作用。
另一普遍「相沖」問題是關於舊式抗凝血藥華法林，其主要功能是延長血液凝結時間，以預防血管形成有害血塊而產生血栓塞，因此常用於心房顫動，以及其他會增加血栓風險的疾病或術後情況。
華法林是透過抑制維他命K參與產生凝血因子而發揮抗凝血的藥效，所以常被稱為「薄血丸」。正接受華法林藥物療程的人士，若同時服用其他藥物、補充劑及食物，有可能出現「相沖」而影響此抗凝血機制，可削弱華法林預防血栓塞的能力，增加體內或腦出血的風險。
日常生活中，總數達數百種以上的常見中西藥物及食物，均會跟華法林產生藥物相互作用。當中的西藥及補充劑包括：他莫昔芬(Tamoxifen)、大環內酯類抗生素、青黴素、流感抗病毒藥奧司他韋、部分抗抑鬱藥、亞士匹靈、非類固醇類消炎止痛藥等，以及維他命K、C、E補充劑、軟骨素，輔酶Q10等。而中西草藥方面，則包括：人參、丹參、當歸、薑黃、白果、聖約翰草等。至於維他命K豐富的蔬果食物例如莧菜、韮菜、芥蘭、通菜、菠菜、奇異果、西梅乾、黃豆油、芥花籽油、綠茶及其製成食品等，亦會干擾華法林的藥效。有見及此，近年華法林漸漸被新抗凝血藥物取代。
作者為香港港安醫院—荃灣急症科顧問醫生及臨床毒理專家劉啟基醫生