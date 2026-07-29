「相沖」可增加藥物中毒風險

八字相沖信不信由你，不過藥物跟食物，以及藥物跟藥物之間的「相沖」就絕不可輕視，否則可導致藥物不良反應或甚有可能引發藥物中毒意外！

藥物跟食物及藥物跟藥物之間的所謂「相沖」，簡單來說是指日常藥物跟某類藥物或食物同時服用時，會引致藥效過量或失效而產生副作用。

一般成年人的藥物中毒風險，可跟藥物與食物及藥物與藥物之間的相沖問題有關。首先最常聽見的「相沖」食物是西柚及楊桃。尤其西柚汁(包括新鮮或濃縮)含有大量抑制肝臟中的細胞色素P450 3A4酶，會減慢藥物代謝，令某些藥物例如用作降膽固醇的他汀類藥物，在血液的濃度增加而產生副作用。